مدبولي يتفقد مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ومرافقوه مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بميناء الدخيلة بالإسكندرية.

واطلع مدبولي، خلال جولته على الجهود التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والخاصة برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة، وما تضمنه ذلك من إنشاء مبنى جديد للمعامل الكيميائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وأشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن المبنى الجديد تم افتتاحه خلال شهر فبراير الماضي، ويضم 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية، وعددًا من المجالات الجديدة والتي تتواجد لأول مرة في مصر والشرق الأوسط حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات، والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون، بالإضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء، واختبارات جودة النسيج.

وأضاف النجار، أن المبنى الجديد يتكون من 4 طوابق، يضم الطابق الأرضي 5 معامل في مجالات فحص المنتجات البترولية، والكيماويات الأمنية، والكابلات الكهربائية، وقواطع التيار المنزلية بالإضافة إلى مقابس ومفاتيح الإنارة والشاسيهات الكهربائية.

ويتضمن الطابق الأول 10 معامل متخصصة، من بينها معامل فحص الكرتون والمنتجات الورقية والاختبارات الكيميائية على المنتجات الغذائية، والخصائص الطبيعية للمنتجات بالإضافة إلى معمل الفيروسات البيولوجية، فيما يتضمن الطابق الثاني 8 معامل تشمل مجالات البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل، وتقدير بقايا العناصر الثقيلة وفحص التبغ والسجائر، وفحص الأخشاب ومواد البناء بالاضافة إلى فحص البصريات، واختبارات الكيمياء الصناعية فضلاً عن إختبار المنظفات، وفحص الدهانات والأحبار والأدوات الكتابية، كما يضم الطابق الثالث للمبنى 6 معامل متخصصة في مجالات تقدير متبقيات المبيدات، وتقدير السموم الفطرية، وتقدير المواد المضافة إلى جانب فحص النسيج والجلود ولعب الأطفال، والفريون، والمعايرة.

وتفقد رئيس الوزراء، خلال جولته بالمبنى معمل البلاستيك القابل للتحلل، والذي يدعم استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي "COP27"، وكذا معمل الحبوب حيث يعد المعملان ضمن منظومة المعامل المركزية بالميناء، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح، تمت الإشارة خلاله إلى أن معمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل يُعد أحدث المعامل التى أنشأتها الهيئة مؤخراً، حيث يقوم بفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً للمواصفات العالمية، ومنها المنظفات القابلة للتحلل والمنتجات النسيجية الحاصلة على علامة الإيكولوجية، حيث يسهم فى تحديد نوع خامة البلاستيك، وتحديد إذا كان البوليمر مُعاد تدويره من عدمه، واختبار مقاومة الأحماض والقلويات المخففة لأدوات المائدة من اللدائن، وكذا اختبار مقاومة الحرارة المنخفضة والحرارة الجافة لأدوات المائدة من اللدائن.

كما تمت الإشارة إلى أن معمل الحبوب يُعد مسئولا عن فحص جميع اختبارات الخصائص الطبيعية للسلع الغذائية وبصفة خاصة الحبوب، وأن المعمل مجهز بأحدث الأجهزة السريعة ذات التقنية العالية، ويعتبر نسخة من معمل GIPSA الأمريكي المتخصص فى فحص الحبوب، كما أنه حاصل على شهادات الأيزو 17025 /2004، الأيزو 17025/2017 من المجلس الوطنى للاعتماد في جميع اختبارات فحوص القمح.