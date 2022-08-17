مدبولي: الشركات العالمية للحاويات تتسابق لاستغلال أرصفة الموانئ المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشركات العالمية للحاويات تسعى وتتسابق لاستخدام أرصفة الموانئ المصرية لموقعها المتميز.

وأضاف مدبولي، أنه تم إنشاء معامل مركزية في ميناء الدخيلة والإسكندرية لفحص كل الشحنات القادمة إلى مصر، لاقتًا إلى أن منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات سيتم افتتاحها قبل نهاية العام الحالي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، واللواء حسين الجزيرى، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وزار رئيس الوزراء، مبنى الشركة المصرية للتجارة الالكترونية (MTS) بنطاق الميناء، والذي يتم من خلاله تطبيق النافذة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية "ACI" ومن بينها ميناء الإسكندرية.

كما تفقد المركز اللوجستي المطور بميناء الإسكندرية، ضمن إطار مبنى (MTS)، وأجرى حديثًا مع بعض متلقى الخدمة الموجودين بالمركز، الذين أثنوا على سير العمل وأسلوب إدارة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، وتعرف أيضًا على دورة العمل بالمنظومة من خلال حوار مع عدد من الموظفين، وتابع نموذجًا للتعامل مع أحد الموضوعات والذي تمثل في تظلم تم تلقيه والرد عليه الكترونيًا عبر المنظومة.