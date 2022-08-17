شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء من الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدلي الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، بعد قليل ، بتصريحات تليفزيونية على هامش جولته بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالميناء.

واطلع رئيس الوزراء خلال جولته فى أجزاء المبنى على الجهود التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والخاصة برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة، وما تضمنه ذلك من إنشاء مبنى جديد للمعامل الكيميائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الاسكندرية والدخيلة، حيث أشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن المبنى الجديد تم افتتاحه خلال شهر فبراير الماضى، ويضم 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية، وعددا من المجالات الجديدة والتي تتواجد لاول مرة في مصر والشرق الاوسط حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات، والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون، بالاضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء، واختبارات جودة النسيج.