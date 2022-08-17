شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق الجامعات 2022 .. اعرف الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023، للشُعبتين العلمية (علوم - رياضة) والأدبية.

وجاءت الحدود الدنيا للمرحلة العلمية بكليات جامعة الإسكندرية على النحو التالي: طب الإسكندرية 382 طب أسنان الإسكندرية 376 صيدلة الإسكندرية 370 حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية "علوم" 365

هندسة الإسكندرية 353

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية "رياضة" 343

● وجاءت الحدود الدنيا للمجموعة الأدبية على النحو التالي:

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

تربية الإسكندرية 312

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290

سياحة وفنادق الإسكندرية 285

تربية (طفولة) الإسكندرية 280

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276

تربية نوعية الإسكندرية 269