شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى لطلاب جامعة الأزهر مع وكالة الفضاء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دخلت عصرَ الفضاء بقوة، وتمضي قدمًا نحو مستقبلٍ أفضل بخطوات واثقة، مستمدة قوتها من العلم والبحث العلمي القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة؛ جاء ذلك خلال كلمته الترحيبية بطلاب وطالبات الجامعات المصرية المشاركين في البرنامج التدريبي الذي تقيمه جامعة الأزهر بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية بكليتي: الهندسة والعلوم بجامعة الأزهر بالقاهرة؛ بهدف التدريب العملي الميداني على علوم الفضاء وتكنولوجيا تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ما نشهده اليوم يعد تتويجًا لجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن العلوم الحديثة كالطب والفلك والرياضيات ليست بغريبة عن الأزهر؛ فجميع العلوم الحديثة كانت تدرس في أروقة الأزهر قديمًا قبل ألف عام من الآن؛ حيث كان الحسن بن الهيثم يدرس في الأزهر، مما يؤكد على أن جامعة الأزهر كما هي ناجحة في الكليات العربية والشرعية فإنها ناجحة أيضًا في الكليات العملية والتطبيقية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا البرنامج التدريبي يعكس قوة ومتانة العلاقات بين جامعة الأزهر ووكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد عفيفي القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، مشيرًا إلى إلى أنه كان في لقاء قريب بوكالة الفضاء المصرية وشاهد الإنجازات العلمية التي تتحق على أرض الواقع في مجال الأقمار الصناعية.

وثمن جهود كليتي: الهندسة والعلوم في جامعة الأزهر؛ حيث تعد هذه الجهود ترجمة حقيقية لهذا التعاون بين جامعة الأزهر ووكالة الفضاء والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م؛ حيث قام طلاب الكليتين بتصنيع قمرين صناعيين لاقا إعجابًا كبيرًا من وكالة الفضاء المصرية.

وفي ختام كلمته تمنى رئيس جامعة الأزهر لطلاب الجامعات المصرية طيب الإقامة في المدن الجامعية، وطيب التدريب العملي، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح، وأن يكونوا علماء في المستقبل القريب نافعين للإنسانية جمعاء ولوطنهم الحبيب مصر وأزهرنا الشريف القوى الناعمة لمصر على مستوى العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم بنين، والدكتور أحمد صوفي، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكليتين.