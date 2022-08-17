شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 21 مخالفة على النيل فى 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة التعديات على نهر النيل فى 5 محافظات " الغربية - البحيرة - دمياط - المنيا -أسيوط"، حيث تم ازالة 21 مخالفة على النهر ليصل اجمالى ما تم ازالته حوالى 78 ألف و 24 مخالفة منذ يناير 2015.
واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرارفى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .
الجدير بالذكر ان أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافة ا لاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
من ناحية أخرى اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى مع مجموعة العمل المعنية بالترتيبات الخاصة بجناج المياه وذلك للوقوف على الترتيبات الخاصة بالجناح، والذي سيعقد نوفمبر القادم ضمن فاعليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة المعني بتغير المناخCOP27 بمدينة شرم الشيخ.
وبالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية سيتم تنظيم "جناح للمياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ليشمل كافه الأحداث المعنية بالمياه ، وبما يحقق الهدف المنشود نحو زيادة التعاون بين الدول ، والعمل على توفير التمويل اللازم في مجال المياه ، وتحقيق التكامل بين كافة المبادرات المعنية بالمياه ، كما سيتم العمل على إستكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية" والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده فى نيويورك عام 2023 ، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية الى العالم.
ويمثل العام الحالى فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولى وعلاقتها بتغير المناخ ، و التنسيق مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة في قطاع المياه، لذلك تنظم مصر اسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و تستضيف "مؤتمر المناخ" COP27 ، والذى سيتم فيه التركيز على التحديات الإفريقية في مجال المياه، وتأثير التغيرات المناخية على المياه.