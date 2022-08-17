"التموين" تنظم زيارة ميدانية لطلاب الجامعات لتعريفهم بمشروعات الوزارة

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القاهرة - سامية سيد - نظم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين زيارة ميدانية لطلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا، في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.









كما تتضمن المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا مول تجارى ،وقاعات مؤتمرات تساهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وتضم أكبر نادى رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب و تواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى عالي يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة بالإضافة الى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعي وشبكة اتصالات و شبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة وبحضور الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،والدكتورة لبنى محمد فريد وكيل كلية التجارة لشئون التعليم جامعة القاهرة، والدكتور محمد شيحة مدير وحدة التوظيف بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ووفد من كلية التجارة.





واطلع طلاب كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة علي المشروعات داخل أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات على مساحة حوالى 83 فدان باستثمارات تتعدى الـ 6 مليار جنيه مصري وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا و تخدم 42 مليون نسمة وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية‏‎‏.





ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية باستمرار دعم طلاب الجامعات بالتدريب العملي وتعريفهم بما تم من إنجاز وما يتم في كل قطاعات الوزارة من خلال ‏عدد من المحاضرات لفريق التدريب لإكساب ‏الطلاب خبرات متعددة كذلك أيضا تنظيم زيارات ميدانية للطلاب الى مشروعات الوزارة التي يتم تنفيذها فى مختلف قطاعات الوزارة لتعريفهم بالمشروعات التي تمت على أرض الواقع ‏وما يتم تنفيذه الآن.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان وزارة التموين تولى اهتماما كبيرا بتدريب طلاب الجامعات المصرية سواء داخل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة ومنها جهاز تنمية التجارة لصقل خبرات وتجارب الطلاب، وكذلك أيضا تنظيم الزيارات الميدانية لاطلاعهم على إنجازات المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشراكة مع القطاع الخاص على أرض الواقع بما يتيح لهؤلاء الطلاب اكتساب المعرفة الكاملة عن هذه المشروعات التي يتم تنفيذها في عهد القيادة السياسية .





كما حرص الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، على تكريم الطالبة " ياسمين محمد الهوارى " طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، المشاركة في الزيارة الميدانية ضمن وفد الطلاب ،وتسليمها شهادة تقدير، لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه " كوميتيه" بدولة الإمارات عام 2021 .





جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ينظم العديد من الزيارات الميدانية سنويا لطلاب الجماعات إلى المشروعات التجارية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع ومنها المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا ،في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل.