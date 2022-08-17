شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك السريان الكاثوليك يعزى البابا تواضروس بضحايا حادث كنيسة أبو سيفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكى، العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للتعزية بضحايا الحادث المؤسف الذى وقع خلال الاحتفال بالقداس.

وجاء فى نص الرسالة:

"صاحب القداسة أخانا البابا تواضروس الثاني الكلّي الطوبى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد المعانقة الأخوية وتحيّة المحبّة والسلام بالسيد المسيح، بألم كبير وأسى شديد، تلقّينا النبأ المفجع بوفاة كوكبة من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشقيقة وبناتها وإصابة آخرين من جراء الحادث المؤسف الذى وقع خلال الاحتفال بالقداس الإلهي في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بإمبابة – مصر، ومن بينهم كاهن الكنيسة، فامتزجت دماؤهم بدم الحمل الإلهي المذبوح فداءً عنّا.

وتابع إنّنا بكتابنا هذا، نتوجّه باسمنا وباسم كنيستنا السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، سينودساً وإكليروساً ومؤمنين، بالتعزية الأخوية الحارّة، من قداستكم، ومن آباء سينودس كنيستكم الشقيقة، ومن أبرشية شمال الجيزة، ومن رعية الشهيد مرمقوريوس بإمبابة، ومن عائلات الضحايا.

ونشارككم الدعاء إلى المسيح كي يتغمّد أرواح الضحايا فى ملكوته السماوي ويمتّعهم بميراث السعادة الأبدية، ويعزّي القلوب الثكلى على فقدان هؤلاء المؤمنين الأعزّاء، كما نضرع إليه كي يمنح الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين.

نسأل المسيح القيامة والحياة، وأبو الرأفة والحنان وإله كلّ تعزية، أن يبلسم قلوبكم الأليمة، ويرحم نفوس الضحايا، بشفاعة والدته مريم العذراء، سيّدة الانتقال. والنعمة معنا.