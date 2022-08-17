شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يقبل اعتذار محافظ البنك المركزى عن عدم الاستمرار فى منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مستشارا لرئيس الجمهورية.

كما قدم الرئيس السيسي، الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، ويقبل اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه.

ومن جانبه قدم طارق عامر الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، ويؤكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.





تنسيق المرحلة الأولى .. 91.6% حد أدنى للقبول بالطب البشرى و91.34% للأسنان

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الحدود الدنيا لقبول الشعبة العلمية كلية الطب البشرى 375.6 بنسبة 91.6% و374.5 لطب الأسنان 91.34%.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى .. 82.92% لسياسة واقتصاد والإعلام 77.83%

أعلن الدكتور أيمن عاشور، أن الحد الأدنى للقبول بكليات سياسة واقتصاد 340 درجة بنسبة 82.92%، فيما جاءت الألسن بـ329 درجة بنسبة 80.24%، والإعلام 316 درجة بنسبة 77.03% أما كلية الآثار كان الحد الأدنى 315 درجة بنسبة 76.82 % والفنون الجميلة 282 درجة بنسبة 68.87%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.





الحكومة تنفى إجراء تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت 20 أغسطس الجاري لطلاب الشعبيتين العلمية والأدبية، وستنتهي يوم الثلاثاء 30 من الشهر ذاته، دون أي تغيير، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم فتح باب التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021/2022 بداية من يوم 8 أغسطس حتى يوم 18 أغسطس عبر الرابط التالي: ""tazalom.emis.gov.eg، وتتمثل أبرز شروط وآليات التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة في الآتي: تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً، ويتم تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة، ويكون حضور الطالب بمفرده أو مع ولي أمره ويمنع اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، ويتم تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وولي الأمر، ويقوم الطالب بالاطلاع على صورة البابل شيت، ونموذج الإجابة، مع مراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها، وفي حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونياً، ويتم تجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، على أن يتم اعتماد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.





تنسيق المرحلة الثانية 2022.. 60% للشعبة العلمية حدا أدنى و58.05% للأدبى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية يبدأ غدا الخميس، موضحا أن الحد الأدنى للمرحلة الثانوية للشعبة العلمية 60% فأكثر، و58.05% للشعبة الأدبية وتستوعب هذه المرحلة 269202 طالبا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وبحضور السيد عطا، المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.





تنسيق المرحلة الثانية.. تسجيل الرغبات غدا الخميس و246 درجة علمى و238 للأدبى

قال الدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إن المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ غدا الخميس بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، موضحا أنها تستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس وتستقبل 269 ألفا و2 طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بحد أدنى 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%، بإجمالى عدد طلاب 269202 الف طالب بجميع الشعب .

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية فى المرحلة الثانية لطب البيطرى و التمريض العلوم الزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والسن وآثار وإعلام وباقى الكليات النظرية.

واضاف وزير التعليم العالى أما بالنسبة لشعبة رياضيات أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية الحاسبات والمعلومات فنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والالسن والإعلام والآثار والفنون التطبيقية وباقى الكليات الاقتصادية التى تقبلهم.

وتابع أما الشعبة الأدبية كليات التربية والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.





تنسيق الجامعات 2022.. 83.65% الحد الأدنى للقبول بالهندسة فى المرحلة الأولى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية لكلية الهندسة وهو " 83.65%".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.