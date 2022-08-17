شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية.. القائمة الكاملة للأماكن الخالية لطلاب شعبة العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى القائمة الكاملة للأماكن الخالية لشعبة علمى بتسنيق المرحلة الثانية وجاءت قائمة الكليات كالآتي

إعلام جنوب الوادي "

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق عين شمس

إعلام القاهرة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حقوق الفيوم

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

علوم السويس

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

علوم الارض بني سويف

زراعة الإسكندرية رياضة

ألسن بني سويف

آثار سوهاج

تربية دمنهور

زراعة الإسكندرية

تربية رياضية بنين دمياط

دار العلوم أسوان

تربية المنصورة

تجارة دمياط

تجارة كفر الشيخ

فنون جميلة (فنون) المنيا

معهد فني صحى بنها

تربية المنوفية بشبين الكوم

سياسة واقتصاد بني سويف

تمريض المنيا

تمريض بني سويف

تمريض الإسكندرية

تمريض جنوب الوادي

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية

علوم الوادي الجديد

سياحة وفنادق المنصورة

تجارة بني سويف

طب بيطري الوادي الجديد

فنى صحي جنوب الوادي

معهد فني صحى بنى سويف

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

علوم بنات عين شمس

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

حقوق سوهاج

تربية الإسكندرية

علوم جنوب الوادي رياضة

علوم أسيوط

تجارة جنوب الوادي

فنون تطبيقية بني سويف

علوم أسوان

طب بيطري المنوفية

ألسن سوهاج

علوم عين شمس

طب بيطري أسيوط

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم جنوب الوادي

طب بيطري القاهرة

علوم القاهرة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

علوم سوهاج

تجارة سوهاج

طب بيطري دمنهور

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

طب بيطري الإسكندرية

علوم دمنهور

علوم الإسكندرية

علوم بور سعيد

ألسن كفر الشيخ

طب بيطري سوهاج

علوم طنطا

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

سياسة واقتصاد السويس

طب بيطري المنيا

علوم دمياط

حقوق المنيا

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم

علوم المنصورة

زراعة المنصورة

علوم العريش

آداب المنصورة

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

علوم كفر الشيخ

علوم الزقازيق

طب بيطري العريش

معهد فني صحى اسيوط

معهد فني صحى المنصوره

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى اسوان

معهد فني صحى طنطا

معهد فني صحى بور سعيد

معهد فني صحى الزقازيق

معهد فني صحى اسماعيليه

معهد فني صحى سوهاج

معهد فني صحى امبابة

طب بيطري مدينة السادات

علوم المنوفية بشبين الكوم

طب بيطري مطروح

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

طب بيطري عين شمس

ألسن المنيا

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

علوم المنيا

طب بيطري جنوب الوادي

زراعة سوهاج

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

ألسن عين شمس

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم

علوم بني سويف

طب بيطري بني سويف

علوم بنها

طب بيطري بنها

علوم الفيوم

طب بيطري كفر الشيخ

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

تمريض دمياط

حاسبات و معلومات العريش علوم

طب بيطري أسوان

تمريض بنها

تمريض أسوان

تمريض بور سعيد

تمريض سوهاج

تمريض عين شمس

تمريض الزقازيق

تمريض القاهرة

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

علوم دمنهور رياضة

فنون جميلة (فنون) أسيوط

علوم الزقازيق رياضة

حقوق القاهرة

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية

حقوق طنطا

آداب العريش

حقوق الإسكندرية

علوم طنطا رياضة

حقوق أسيوط

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

معهد فني صحى رياضه اسيوط

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

تجارة المنصورة

تربية رياضية بنين بور سعيد

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

تجارة القاهرة

تجارة الإسكندرية

حقوق بني سويف

علوم المنصورة رياضة

آداب الإسكندرية

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

معهد فني صحى رياضه سوهاج

معهد فني صحى رياضه طنطا

حقوق المنصورة

تجارة الزقازيق

علوم الارض بني سويف رياضة

تجارة و إدارة أعمال حلوان

فنون جميلة (فنون) المنصورة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

علوم بور سعيد رياضة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

علوم عين شمس رياضة

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

حاسبات و معلومات العريش رياضة

ألسن عين شمس رياضة

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر

علوم أسوان رياضة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

فنون جميلة (فنون) حلوان

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة

إعلام القاهرة رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

سياسة واقتصاد السويس رياضة

ألسن كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة

فنون جميلة (عمارة) المنصورة

فنون تطبيقية دمياط

فنون تطبيقية حلوان

معهد فني صحى رياضه المنصورة

معهد فني صحى رياضه الزقازيق

معهد فني صحى رياضه بنها

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

تجارة عين شمس

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

علوم الإسكندرية رياضة

فنون جميلة (عمارة) حلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

فنون تطبيقية بنها

علوم القاهرة رياضة

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات

علوم البترول والتعدين مطروح

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

تربية نوعية فنية مطروح

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

تربية المنيا

تربية رياضية بنات الفيوم

آداب المنيا

إعلام المنوفية

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

دار العلوم المنيا

زراعة المنيا

فنى تمريض كفر الشيخ

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس

زراعة الوادي الجديد

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

فنون جميلة (فنون) الأقصر

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آثار دمياط

حقوق دمياط

تربية السويس

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

إعلام المنوفية رياضة

فني تمريض السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

فنى صحي جنوب الوادي رياضة

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية مطروح

آثار و لغات مطروح

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية مطروح

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

تربية رياضية بنات بنها

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنات السويس

ألسن الفيوم

ألسن الفيوم رياضة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية سوهاج

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه أسيوط

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

علوم السويس رياضة

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

سياحه وفنادق الاقصر

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

آثار القاهرة

آداب بني سويف

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تجارة انتساب موجه السويس

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

تربية بني سويف

ألسن المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة المنوفية

زراعة بنها بمشتهر

آداب بنها

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

حقوق بنها

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية موسيقية دمياط

حقوق انتساب موجه بنها

تجارة بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية بنها

فنى تمريض حلوان

آداب المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى حلوان

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

تربية كفر الشيخ

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تجارة انتساب موجه دمياط

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

علوم كفر الشيخ رياضة

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

زراعة كفر الشيخ

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ

تجارة أسوان

تربية فنية المنيا

آداب انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية طفولة مبكرة مطروح

زراعة مطروح بفوكه

آثار أسوان

زراعة و موارد طبيعية أسوان

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

تمريض حلوان

تمريض مطروح

تمريض الفيوم

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية مطروح رياضه

ثروة سمكية السويس

فنى تمريض جنوب الوادي

آداب بور سعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

تربية رياضية بنات العريش

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

ألسن أسوان

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية

آثار عين شمس

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنات دمياط

حقوق كفرالشيخ

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضه

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضه

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

علوم الوادي الجديد رياضة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية دمياط رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية الإسكندرية رياضة

تربية عين شمس رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية طنطا رياضة

تربية المنصورة رياضة

تربية الزقازيق رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية دمنهور رياضة

تربية سوهاج رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية العريش رياضة

تربية أسوان رياضة

تربية بور سعيد رياضة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

تربية سوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

آداب سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

آداب حلوان

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العلوم الزراعية البيئية العريش

فنى تمريض أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

سياحة وفنادق الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية الإسكندرية

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

تربية نوعية فنية الإسكندرية

حقوق انتساب موجه سوهاج

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

علوم حلوان رياضة

آداب الوادي الجديد

آداب دمنهور

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

فنون جميلة (عمارة) المنيا

زراعة بني سويف

تربية رياضية بنات بور سعيد

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين المنصورة

علوم بنها رياضة

علوم الفيوم رياضة

علوم بني سويف رياضة

علوم المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة دمنهور

زراعة دمنهور

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية بنها رياضة

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية السويس رياضة

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

علوم أسيوط رياضة

تجارة دمنهور

تربية الفيوم رياضة

تربية حلوان رياضة

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية جنوب الوادي

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

تربية جنوب الوادي

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

آداب جنوب الوادي

علوم دمياط رياضة

دار العلوم القاهرة

تربية رياضية بنين العريش

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية القاهرة

زراعة القاهرة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

آداب القاهرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية القاهرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

تربية (طفولة) الإسكندرية

علوم بنات عين شمس رياضة

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

علوم سوهاج رياضة

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى اسوان

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

زراعة جنوب الوادي

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تربية طفولة مبكرة المنيا

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

إعلام بني سويف

زراعة أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

سياحة وفنادق بني سويف

تجارة بور سعيد

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية بور سعيد

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

آداب دمياط

زراعة دمياط

آداب انتساب موجه دمياط

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

تجارة السويس

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

تربية رياضية بنين مطروح

تجارة أسيوط

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية أسيوط

تربية جنوب الوادي بالغردقة

تربية رياضية بنات أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

آداب انتساب موجه أسيوط

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

تربية بور سعيد

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

آثار الأقصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية عين شمس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

تربية عين شمس

آداب عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

حقوق جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

آثار جنوب الوادي

آداب الفيوم

آداب انتساب موجه الفيوم

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية (طفولة) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

تربية أسوان

معهد فني صحى رياضه امبابة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

معهد فني صحى رياضه اسوان

معهد فني صحى رياضه بنى سويف

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

تربية موسيقية حلوان

زراعة الإسكندرية بسابا باشا

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية نوعية فنية أسوان

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية نوعية فنية عين شمس

زراعة عين شمس

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

ألسن سوهاج رياضة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

فنون جميلة (عمارة) أسيوط

تربية العريش

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

آداب بنات عين شمس

تربية (طفولة) عين شمس

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة

علوم العريش رياضة

آداب انتساب موجه العريش

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

ألسن بني سويف رياضة

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببور سعيد

آداب و علوم إنسانية السويس

تربية نوعية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

تربية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة

حقوق الزقازيق

تربية نوعية فنية الزقازيق

فنى تمريض أورام القاهرة

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

زراعة الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية الزقازيق

ألسن الأقصر

تربية الزقازيق

ألسن الأقصر رياضة

آداب الزقازيق

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

تربية حلوان

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

إعلام بني سويف رياضة

زراعة المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

معهد المنيا العالى للغات

سياحة وفنادق مدينة السادات

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية المنوفية بأشمون

ألسن أسوان رياضة

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

زراعة الفيوم رياضة

زراعة بنها رياضة بمشتهر

زراعة كفر الشيخ رياضة

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة

زراعة دمياط رياضة

تجارة العريش

تجارة انتساب موجه العريش

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

علوم حلوان

سياحة وفنادق الفيوم

آثار الفيوم

زراعة الزقازيق رياضة

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

زراعة المنصورة رياضة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة

زراعة عين شمس رياضة

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

فنى تمريض القاهرة

فنى تمريض عين شمس

فنى تمريض الزقازيق

فنى تمريض سوهاج

فنى تمريض بني سويف

فنى تمريض أسيوط

فنى تمريض بنها

فنى تمريض الفيوم

فنى تمريض طنطا

فنى تمريض المنيا

فنى تمريض الإسكندرية

فنى تمريض المنصورة

تربية بنات عين شمس

تربية مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تجارة مدينة السادات

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

حقوق مدينة السادات

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية دمياط

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

تربية نوعية فنية طنطا

تربية مدينة السادات رياضة

آداب طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنات طنطا

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

آداب أسوان

آداب انتساب موجه أسوان

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية (طفولة) أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

إعلام جنوب الوادي

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى سوهاج

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

زراعة طنطا

الاعاقة والتأهيل بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب

ك.ت. فني صناعى شبرا

حقوق أسوان

تربية رياضية بنين أسوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

دار العلوم انتساب موجه أسوان

تجارة طنطا

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية طنطا

تربية طنطا

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

زراعة الفيوم

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

دار العلوم الفيوم

إعلام جنوب الوادي رياضة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق عين شمس

إعلام القاهرة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حقوق الفيوم

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

علوم السويس

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

علوم الارض بني سويف

زراعة الإسكندرية رياضة

ألسن بني سويف

آثار سوهاج

تربية دمنهور

زراعة الإسكندرية

تربية رياضية بنين دمياط

دار العلوم أسوان

تربية المنصورة

تجارة دمياط

تجارة كفر الشيخ

فنون جميلة (فنون) المنيا

معهد فني صحى بنها

تربية المنوفية بشبين الكوم

سياسة واقتصاد بني سويف

تمريض المنيا

تمريض بني سويف

تمريض الإسكندرية

تمريض جنوب الوادي

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية

علوم الوادي الجديد

سياحة وفنادق المنصورة

تجارة بني سويف

طب بيطري الوادي الجديد

فنى صحي جنوب الوادي

معهد فني صحى بنى سويف

علوم قناة السويس بالإسماعيلية

علوم بنات عين شمس

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس

حقوق سوهاج

تربية الإسكندرية

علوم جنوب الوادي رياضة

علوم أسيوط

تجارة جنوب الوادي

فنون تطبيقية بني سويف

علوم أسوان

طب بيطري المنوفية

ألسن سوهاج

علوم عين شمس

طب بيطري أسيوط

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

علوم جنوب الوادي

طب بيطري القاهرة

علوم القاهرة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

علوم سوهاج

تجارة سوهاج

طب بيطري دمنهور

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

طب بيطري الإسكندرية

علوم دمنهور

علوم الإسكندرية

علوم بور سعيد

ألسن كفر الشيخ

طب بيطري سوهاج

علوم طنطا

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

سياسة واقتصاد السويس

طب بيطري المنيا

علوم دمياط

حقوق المنيا

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم

علوم المنصورة

زراعة المنصورة

علوم العريش

آداب المنصورة

طب بيطري الزقازيق

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

علوم كفر الشيخ

علوم الزقازيق

طب بيطري العريش

معهد فني صحى اسيوط

معهد فني صحى المنصوره

معهد فني صحى الاسكندريه

معهد فني صحى اسوان

معهد فني صحى طنطا

معهد فني صحى بور سعيد

معهد فني صحى الزقازيق

معهد فني صحى اسماعيليه

معهد فني صحى سوهاج

معهد فني صحى امبابة

طب بيطري مدينة السادات

علوم المنوفية بشبين الكوم

طب بيطري مطروح

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات ومعلومات طنطا علوم

حاسبات ومعلومات دمياط علوم

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم

طب بيطري عين شمس

ألسن المنيا

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

علوم المنيا

طب بيطري جنوب الوادي

زراعة سوهاج

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم

ألسن عين شمس

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم

علوم بني سويف

طب بيطري بني سويف

علوم بنها

طب بيطري بنها

علوم الفيوم

طب بيطري كفر الشيخ

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

تمريض دمنهور

تمريض كفر الشيخ

تمريض المنصورة

تمريض طنطا

تمريض أسيوط

تمريض المنوفية بشبين الكوم

تمريض دمياط

حاسبات و معلومات العريش علوم

طب بيطري أسوان

تمريض بنها

تمريض أسوان

تمريض بور سعيد

تمريض سوهاج

تمريض عين شمس

تمريض الزقازيق

تمريض القاهرة

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

علوم دمنهور رياضة

فنون جميلة (فنون) أسيوط

علوم الزقازيق رياضة

حقوق القاهرة

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية

حقوق طنطا

آداب العريش

حقوق الإسكندرية

علوم طنطا رياضة

حقوق أسيوط

الاعاقة والتأهيل الزقازيق

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

معهد فني صحى رياضه اسيوط

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

تجارة المنصورة

تربية رياضية بنين بور سعيد

معهد فني صحى رياضه بور سعيد

تجارة القاهرة

تجارة الإسكندرية

حقوق بني سويف

علوم المنصورة رياضة

آداب الإسكندرية

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

معهد فني صحى رياضه سوهاج

معهد فني صحى رياضه طنطا

حقوق المنصورة

تجارة الزقازيق

علوم الارض بني سويف رياضة

تجارة و إدارة أعمال حلوان

فنون جميلة (فنون) المنصورة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

علوم بور سعيد رياضة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

علوم عين شمس رياضة

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

حاسبات و معلومات العريش رياضة

ألسن عين شمس رياضة

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر

علوم أسوان رياضة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

فنون جميلة (فنون) حلوان

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة

إعلام القاهرة رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

سياسة واقتصاد السويس رياضة

ألسن كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة

فنون جميلة (عمارة) المنصورة

فنون تطبيقية دمياط

فنون تطبيقية حلوان

معهد فني صحى رياضه المنصورة

معهد فني صحى رياضه الزقازيق

معهد فني صحى رياضه بنها

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

تجارة عين شمس

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

علوم الإسكندرية رياضة

فنون جميلة (عمارة) حلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

فنون تطبيقية بنها

علوم القاهرة رياضة

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات

علوم البترول والتعدين مطروح

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة

حاسبات ومعلومات قنا رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

تربية نوعية فنية مطروح

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية المنيا

سياحة وفنادق المنيا

تربية المنيا

تربية رياضية بنات الفيوم

آداب المنيا

إعلام المنوفية

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

دار العلوم المنيا

زراعة المنيا

فنى تمريض كفر الشيخ

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس

زراعة الوادي الجديد

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

فنون جميلة (فنون) الأقصر

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آثار دمياط

حقوق دمياط

تربية السويس

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج

إعلام المنوفية رياضة

فني تمريض السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

فنى صحي جنوب الوادي رياضة

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية مطروح

آثار و لغات مطروح

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية مطروح

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

تربية رياضية بنات بنها

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنات السويس

ألسن الفيوم

ألسن الفيوم رياضة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية سوهاج

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه أسيوط

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

علوم السويس رياضة

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

سياحه وفنادق الاقصر

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات

آثار القاهرة

آداب بني سويف

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تجارة انتساب موجه السويس

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

تربية بني سويف

ألسن المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة المنوفية

زراعة بنها بمشتهر

آداب بنها

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

حقوق بنها

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية موسيقية دمياط

حقوق انتساب موجه بنها

تجارة بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية بنها

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية بنها

فنى تمريض حلوان

آداب المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى حلوان

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

تربية كفر الشيخ

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تجارة انتساب موجه دمياط

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

علوم كفر الشيخ رياضة

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

زراعة كفر الشيخ

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ

تجارة أسوان

تربية فنية المنيا

آداب انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية طفولة مبكرة مطروح

زراعة مطروح بفوكه

آثار أسوان

زراعة و موارد طبيعية أسوان

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

تمريض حلوان

تمريض مطروح

تمريض الفيوم

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية مطروح رياضه

ثروة سمكية السويس

فنى تمريض جنوب الوادي

آداب بور سعيد

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

تربية رياضية بنات العريش

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

ألسن أسوان

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية

آثار عين شمس

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنات دمياط

حقوق كفرالشيخ

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضه

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضه

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

علوم الوادي الجديد رياضة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية دمياط رياضة

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية الإسكندرية رياضة

تربية عين شمس رياضة

تربية أسيوط رياضة

تربية طنطا رياضة

تربية المنصورة رياضة

تربية الزقازيق رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية دمنهور رياضة

تربية سوهاج رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية العريش رياضة

تربية أسوان رياضة

تربية بور سعيد رياضة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

تربية سوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

آداب سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

آداب حلوان

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العلوم الزراعية البيئية العريش

فنى تمريض أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

سياحة وفنادق الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية الإسكندرية

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

تربية نوعية فنية الإسكندرية

حقوق انتساب موجه سوهاج

أقتصاد منزلى بنات عين شمس

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

علوم حلوان رياضة

آداب الوادي الجديد

آداب دمنهور

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

فنون جميلة (عمارة) المنيا

زراعة بني سويف

تربية رياضية بنات بور سعيد

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين المنصورة

علوم بنها رياضة

علوم الفيوم رياضة

علوم بني سويف رياضة

علوم المنيا رياضة

تربية طفولة مبكرة دمنهور

زراعة دمنهور

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية بنها رياضة

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية السويس رياضة

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

علوم أسيوط رياضة

تجارة دمنهور

تربية الفيوم رياضة

تربية حلوان رياضة

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية جنوب الوادي

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه

تربية جنوب الوادي

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

آداب جنوب الوادي

علوم دمياط رياضة

دار العلوم القاهرة

تربية رياضية بنين العريش

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية القاهرة

زراعة القاهرة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

آداب القاهرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية القاهرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

تربية (طفولة) الإسكندرية

علوم بنات عين شمس رياضة

دار العلوم انتساب موجه القاهرة

علوم سوهاج رياضة

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

ك.ت. فني صناعى المطريه

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى اسوان

ك.ت. فني صناعى قويسنا

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

زراعة جنوب الوادي

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تربية طفولة مبكرة المنيا

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

إعلام بني سويف

زراعة أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

سياحة وفنادق بني سويف

تجارة بور سعيد

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية بور سعيد

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

آداب دمياط

زراعة دمياط

آداب انتساب موجه دمياط

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

تجارة السويس

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

تربية رياضية بنين مطروح

تجارة أسيوط

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية أسيوط

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية أسيوط

تربية جنوب الوادي بالغردقة

تربية رياضية بنات أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

آداب انتساب موجه أسيوط

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

تربية بور سعيد

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

آثار الأقصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية عين شمس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

تربية عين شمس

آداب عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

حقوق جنوب الوادي

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

آثار جنوب الوادي

آداب الفيوم

آداب انتساب موجه الفيوم

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية (طفولة) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

تربية أسوان

معهد فني صحى رياضه امبابة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

معهد فني صحى رياضه اسوان

معهد فني صحى رياضه بنى سويف

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

تربية موسيقية حلوان

زراعة الإسكندرية بسابا باشا

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية نوعية فنية أسوان

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية نوعية فنية عين شمس

زراعة عين شمس

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

ألسن سوهاج رياضة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

فنون جميلة (عمارة) أسيوط

تربية العريش

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية

آداب بنات عين شمس

تربية (طفولة) عين شمس

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة

علوم العريش رياضة

آداب انتساب موجه العريش

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

ألسن بني سويف رياضة

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببور سعيد

آداب و علوم إنسانية السويس

تربية نوعية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

تربية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة

حقوق الزقازيق

تربية نوعية فنية الزقازيق

فنى تمريض أورام القاهرة

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

زراعة الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية الزقازيق

ألسن الأقصر

تربية الزقازيق

ألسن الأقصر رياضة

آداب الزقازيق

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

تربية حلوان

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

إعلام بني سويف رياضة

زراعة المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

معهد المنيا العالى للغات

سياحة وفنادق مدينة السادات

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية المنوفية بأشمون

ألسن أسوان رياضة

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

زراعة الفيوم رياضة

زراعة بنها رياضة بمشتهر

زراعة كفر الشيخ رياضة

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة

زراعة دمياط رياضة

تجارة العريش

تجارة انتساب موجه العريش

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

علوم حلوان

سياحة وفنادق الفيوم

آثار الفيوم

زراعة الزقازيق رياضة

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

زراعة المنصورة رياضة

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة

زراعة عين شمس رياضة

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

فنى تمريض القاهرة

فنى تمريض عين شمس

فنى تمريض الزقازيق

فنى تمريض سوهاج

فنى تمريض بني سويف

فنى تمريض أسيوط

فنى تمريض بنها

فنى تمريض الفيوم

فنى تمريض طنطا

فنى تمريض المنيا

فنى تمريض الإسكندرية

فنى تمريض المنصورة

تربية بنات عين شمس

تربية مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تجارة مدينة السادات

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

حقوق مدينة السادات

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية دمياط

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

تربية نوعية فنية طنطا

تربية مدينة السادات رياضة

آداب طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنات طنطا

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

آداب أسوان

آداب انتساب موجه أسوان

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية (طفولة) أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

إعلام جنوب الوادي

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى سوهاج

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

زراعة طنطا

الاعاقة والتأهيل بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب

ك.ت. فني صناعى شبرا

حقوق أسوان

تربية رياضية بنين أسوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

دار العلوم انتساب موجه أسوان

تجارة طنطا

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية طنطا

تربية طنطا

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

زراعة الفيوم

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

دار العلوم الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

تربية الفيوم

تربية (طفولة) دمنهور

آداب كفر الشيخ

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي للغات 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا إعلام جنوب الوادي " رياضة حقوق المنوفية بشبين الكومحقوق عين شمسإعلام القاهرةكلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجيةحاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علومحقوق الفيومالاستزراع المائي و المصايد البحرية العريشالعالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامسعلوم السويسحاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علومالمصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيليةعلوم الارض بني سويفزراعة الإسكندرية رياضةألسن بني سويفآثار سوهاجتربية دمنهورزراعة الإسكندريةتربية رياضية بنين دمياطدار العلوم أسوانتربية المنصورةتجارة دمياطتجارة كفر الشيخفنون جميلة (فنون) المنيامعهد فني صحى بنهاتربية المنوفية بشبين الكومسياسة واقتصاد بني سويفتمريض المنياتمريض بني سويفتمريض الإسكندريةتمريض جنوب الواديكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعيةعلوم الوادي الجديدسياحة وفنادق المنصورةتجارة بني سويفطب بيطري الوادي الجديدفنى صحي جنوب الواديمعهد فني صحى بنى سويفعلوم قناة السويس بالإسماعيليةعلوم بنات عين شمسمعهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامسحقوق سوهاجتربية الإسكندريةعلوم جنوب الوادي رياضةعلوم أسيوطتجارة جنوب الواديفنون تطبيقية بني سويفعلوم أسوانطب بيطري المنوفيةألسن سوهاجعلوم عين شمسطب بيطري أسيوطألسن قناة السويس بالإسماعيليةعلوم جنوب الواديطب بيطري القاهرةعلوم القاهرةاقتصاد و علوم سياسية القاهرةتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويفعلوم سوهاجتجارة سوهاجطب بيطري دمنهورتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفيةطب بيطري الإسكندريةعلوم دمنهورعلوم الإسكندريةعلوم بور سعيدألسن كفر الشيخطب بيطري سوهاجعلوم طنطاالدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندريةسياسة واقتصاد السويسطب بيطري المنياعلوم دمياطحقوق المنياحاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علومعلوم المنصورةزراعة المنصورةعلوم العريشآداب المنصورةطب بيطري الزقازيقطب بيطري قناة السويس بالإسماعيليةعلوم كفر الشيخعلوم الزقازيقطب بيطري العريشمعهد فني صحى اسيوطمعهد فني صحى المنصورهمعهد فني صحى الاسكندريهمعهد فني صحى اسوانمعهد فني صحى طنطامعهد فني صحى بور سعيدمعهد فني صحى الزقازيقمعهد فني صحى اسماعيليهمعهد فني صحى سوهاجمعهد فني صحى امبابةطب بيطري مدينة الساداتعلوم المنوفية بشبين الكومطب بيطري مطروححاسبات وذكاء اصطناعي السادات علومحاسبات ومعلومات طنطا علومحاسبات ومعلومات دمياط علومحاسبات ومعلومات بني سويف علومذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علومطب بيطري عين شمسألسن المنياالملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويفعلوم المنياطب بيطري جنوب الواديزراعة سوهاجحاسبات ومعلومات الأقصر علومحاسبات ومعلومات السويس علومحاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علومحاسبات ومعلومات الزقازيق علومحاسبات ومعلومات الفيوم علومحاسبات ومعلومات المنيا علومألسن عين شمسحاسبات ومعلومات أسيوط علومحاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علومحاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علومحاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علومعلوم بني سويفطب بيطري بني سويفعلوم بنهاطب بيطري بنهاعلوم الفيومطب بيطري كفر الشيخحاسبات ومعلومات كفر الشيخ علومحاسبات ومعلومات عين شمس علومتمريض دمنهورتمريض كفر الشيختمريض المنصورةتمريض طنطاتمريض أسيوطتمريض المنوفية بشبين الكومتمريض دمياطحاسبات و معلومات العريش علومطب بيطري أسوانتمريض بنهاتمريض أسوانتمريض بور سعيدتمريض سوهاجتمريض عين شمستمريض الزقازيقتمريض القاهرةتمريض قناة السويس بالإسماعيليةعلوم دمنهور رياضةفنون جميلة (فنون) أسيوطعلوم الزقازيق رياضةحقوق القاهرةمعهد فني صحى رياضه اسماعيليةحقوق طنطاآداب العريشحقوق الإسكندريةعلوم طنطا رياضةحقوق أسيوطالاعاقة والتأهيل الزقازيقحاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضةمعهد فني صحى رياضه اسيوطحاسبات ومعلومات الأقصر رياضةالقاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدةتجارة المنصورةتربية رياضية بنين بور سعيدمعهد فني صحى رياضه بور سعيدتجارة القاهرةتجارة الإسكندريةحقوق بني سويفعلوم المنصورة رياضةآداب الإسكندريةفنون جميلة (فنون) الإسكندريةمعهد فني صحى رياضه سوهاجمعهد فني صحى رياضه طنطاحقوق المنصورةتجارة الزقازيقعلوم الارض بني سويف رياضةتجارة و إدارة أعمال حلوانفنون جميلة (فنون) المنصورةتربية رياضية بنات الإسكندريةعلوم بور سعيد رياضةالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندريةعلوم عين شمس رياضةمعهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفاتكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجيةحاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضةحاسبات و معلومات العريش رياضةألسن عين شمس رياضةمعهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفاتالمعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبرعلوم أسوان رياضةالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرةفنون جميلة (فنون) حلوانالاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبرمعهد فني صحى رياضه الاسكندريةتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضةمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفاتحاسبات ومعلومات أسيوط رياضةحاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضةألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيليةحاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضةحاسبات ومعلومات الزقازيق رياضةاقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضةالدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضةإعلام القاهرة رياضةحاسبات ومعلومات الفيوم رياضةحاسبات ومعلومات السويس رياضةحاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضةمصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورةمعهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريشسياسة واقتصاد السويس رياضةألسن كفر الشيخ رياضةحاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضةحاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضةفنون جميلة (عمارة) المنصورةفنون تطبيقية دمياطفنون تطبيقية حلوانمعهد فني صحى رياضه المنصورةمعهد فني صحى رياضه الزقازيقمعهد فني صحى رياضه بنهاالاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربىتكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيدتجارة عين شمسالأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفاتعلوم الإسكندرية رياضةفنون جميلة (عمارة) حلوانالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطافنون تطبيقية بنهاعلوم القاهرة رياضةعلوم المنوفية رياضة بشبين الكومفنون جميلة (عمارة) الإسكندريةحاسبات ومعلومات بني سويف رياضةذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضةالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرجمعهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيامعهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتعلوم البترول والتعدين مطروحمعهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتحاسبات ومعلومات سوهاج رياضةالذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضةحاسبات ومعلومات طنطا رياضةحاسبات ومعلومات قنا رياضةحاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضةالملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضةالمصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيليةالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفيةحاسبات ومعلومات المنيا رياضةتربية نوعية فنية مطروحالعالي خدمه اجتماعيه بنهاالعالي للغات بمصر جديدهتربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوباريةتربية رياضية بنين الفيومتربية نوعية موسيقية المنياتربية نوعية المنياسياحة وفنادق المنياتربية المنياتربية رياضية بنات الفيومآداب المنياإعلام المنوفيةتربية رياضية بنين المنياتربية رياضية بنات المنياتربية (تعليم ابتدائي) المنيادار العلوم المنيازراعة المنيافنى تمريض كفر الشيخفنى تمريض الزقازيق بفاقوسزراعة الوادي الجديدالعالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدهالعالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندريةالمتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاجالمتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالباتالمتوسط للخدمه الاجتماعية باسوانتربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقةالإدارة والسكرتاريه بمصر القديمهالمعهد الفنى للتمريض بالجونةسكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالباتالمعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرىعالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإداريةفنون جميلة (فنون) الأقصرالعالي ترميم الآثار بأبي قيرالمعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلوماتتربية نوعية فنية دمنهور بالنوباريةتربية (تعليم ابتدائي) السويستربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوباريةحقوق انتساب موجه طنطاحقوق انتساب موجه أسيوطحقوق انتساب موجه القاهرةحقوق انتساب موجه عين شمسحقوق انتساب موجه الزقازيقحقوق انتساب موجه المنصورةحقوق انتساب موجه بني سويفحقوق انتساب موجه الإسكندريةحقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكومآثار دمياطحقوق دمياطتربية السويسالفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضةالفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرمالفراعنة العالي إدارة أعمالآداب انتساب موجه جنوب الواديآداب انتساب موجه طنطاآداب انتساب موجه سوهاجآداب انتساب موجه المنياآداب انتساب موجه دمنهورآداب انتساب موجه القاهرةآداب انتساب موجه عين شمسآداب انتساب موجه الزقازيقآداب انتساب موجه المنصورةآداب انتساب موجه بني سويفآداب انتساب موجه بنهاآداب انتساب موجه الإسكندريةآداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكومسياحة وفنادق مطروحالمعهد العالي للغات بالمنصورةالمتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخالإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإداريةعالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاجإعلام المنوفية رياضةفني تمريض السويستربية نوعية فنية المنصورة بميت غمرفنى صحي جنوب الوادي رياضةتربية نوعية موسيقية مطروحتربية نوعية مطروحآثار و لغات مطروحتربية نوعية المنصورة بميت غمرالتكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروحالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارةالجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطمالمعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزىأكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علومالمعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدةالمعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندريةمعهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزةالمعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلوماتتربية مطروحمعهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوممعهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوممعهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوممعهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوممعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوممصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علومعالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوممعهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوممعهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علومالقاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علومالأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علومالفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علومالمعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدةالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيلكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجيةالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجيةمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياطمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياطمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلوماتالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزةالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهليةالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضةتربية جنوب الوادي رياضة بالغردقةش.مطاعم فني سياحة قناالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربينالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويفالمعهد التكنولوجي العالي ببني سويفالمعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدرالمعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدرتربية رياضية بنات بنهاتربية نوعية سوهاجتربية رياضية بنين السويستربية رياضية بنات السويسألسن الفيومألسن الفيوم رياضةألسن جنوب الوادي فرع الغردقةألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضةتربية نوعية فنية سوهاجتربية نوعية موسيقية سوهاجالتكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمالمعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمالالأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضةتربية طفولة مبكرة القاهرةتربية طفولة مبكرة الإسكندريةالأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبةتجارة انتساب موجه طنطاتجارة انتساب موجه أسيوطالمعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربينتجارة انتساب موجه سوهاجتجارة انتساب موجه دمنهورتجارة انتساب موجه القاهرةتجارة انتساب موجه عين شمستجارة انتساب موجه الزقازيقتجارة انتساب موجه المنصورةتجارة انتساب موجه بني سويفتجارة انتساب موجه بور سعيدتجارة انتساب موجه بنهاتجارة انتساب موجه الإسكندريةتجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيليةتجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكومتجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوانمعهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفاتمعهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفاتالعالي خدمه اجتماعيه سوهاجالعالي خدمه إجتماعيه بور سعيدمعهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفاتمعهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفاتمعهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفاتمعهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفاتالعالي خدمه إجتماعيه اسوانمعهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفاتمعهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورةعلوم السويس رياضةتربية نوعية فنية كفر الشيختربية (تعليم ابتدائي) بني سويفالعالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإداريةالعالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبةالقاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاولالقاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضةسياحه وفنادق الاقصرمعهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفاتآثار القاهرةآداب بني سويفعالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قناتجارة انتساب موجه السويسمعهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفاتتربية بني سويفألسن المنيا رياضةتربية طفولة مبكرة المنوفيةزراعة بنها بمشتهرآداب بنهامعهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامسآداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيليةآداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيليةالعالي سياحه وفنادق 6 اكتوبرالمصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدةمعهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصرسيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدرمعهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الاداريةمعهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفاتمعهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبرتربية (تعليم ابتدائي) بنهاحقوق بنهاتربية نوعية فنية بنهاتربية رياضية بنين بنهاتربية نوعية موسيقية دمياطحقوق انتساب موجه بنهاتجارة بنهاتربية نوعية موسيقية بنهاتربية نوعية بنهاتربية طفولة مبكرة الفيومتربية بنهافنى تمريض حلوانآداب المنوفية بشبين الكومخدمة اجتماعية انتساب موجه الفيومخدمة اجتماعية انتساب موجه حلوانتربية رياضية بنين مدينة الساداتتربية رياضية بنات مدينة الساداتتربية (طفولة) دمياط رياض أطفالتربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصرتربية نوعية المنصورة بمنية النصرأقتصاد منزلى حلوانالمعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيسالمعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدةتربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيليةتربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيليةتربية شعبة تربية فنية السويسع.كندى تكنو.اعلام ت.خامسك.ت. فني رى وصرف ومساحه قناك.ت. فني صناعى قناك.ت. فني صناعى المحله الكبرىك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناءالفني للفنادق المطريهالفني للفنادق بور سعيدالفني للفنادق قناالفني للفنادق الاسكندريهتربية كفر الشيخالمعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)تجارة انتساب موجه دمياطتربية رياضية بنين بني سويفتربية رياضية بنات بني سويفالعالى للعلوم الادارية بلقاس دقهليةع.دولى اعلام مدينةالشروقعلوم كفر الشيخ رياضةتربية نوعية موسيقية كفر الشيختربية نوعية كفر الشيختربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيختربية (طفولة) كفر الشيختربية طفولة مبكرة مدينة الساداتالمعهد العالى للغات بأسوانالمعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الاداريةزراعة كفر الشيخالمعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبرالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيقالمعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاجالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرىالمعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويفالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصرتربية رياضية بنين الوادي الجديدتربية رياضية بنات الوادي الجديدعلوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيختجارة أسوانتربية فنية المنياآداب انتساب موجه بور سعيدتجارة انتساب موجه أسوانتربية رياضية بنات سوهاجتربية رياضية بنين سوهاجتربية طفولة مبكرة مطروحزراعة مطروح بفوكهآثار أسوانزراعة و موارد طبيعية أسوانمعهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورةتمريض حلوانتمريض مطروحتمريض الفيومالمعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيامعهد القناة العالى للهندسة بالسويسكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجيةكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيدكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبةتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوممعهد العجمي العالى للعلوم الاداريةتربية مطروح رياضهثروة سمكية السويسفنى تمريض جنوب الواديآداب بور سعيدمركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجيةالسياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوانتربية رياضية بنات العريشالاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)ألسن أسوانالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعيةآثار عين شمسكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعيةالمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويفالمعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرىتربية رياضية بنات دمياطحقوق كفرالشيخحقوق انتساب موجه كفر الشيخكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضهكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية رياضةكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضةكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضةكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضةكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضهكلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضةكلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضةالكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوطكلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجيةعلوم الوادي الجديد رياضةتربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورةتربية دمياط رياضةتربية بنات عين شمس رياضةتربية رياضية بنين الإسكندريةتربية طفولة مبكرة بني سويفتربية الإسكندرية رياضةتربية عين شمس رياضةتربية أسيوط رياضةتربية طنطا رياضةتربية المنصورة رياضةتربية الزقازيق رياضةتربية (تعليم ابتدائي) سوهاجتربية جنوب الوادي رياضةتربية دمنهور رياضةتربية سوهاج رياضةتربية الوادي الجديد رياضةتربية العريش رياضةتربية أسوان رياضةتربية بور سعيد رياضةالمعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرةالمعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقيةمعهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزةتربية سوهاجالمعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزةآداب سوهاجتربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديدتربية الوادي الجديدتربية (تعليم ابتدائي) حلوانآداب حلوانآداب انتساب موجه حلوانحقوق حلوانحقوق انتساب موجه حلوانمعهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)خدمة اجتماعية أسيوطخدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوطالعلوم الزراعية البيئية العريشفنى تمريض أسوانتربية (تعليم ابتدائي) العريشسياحة وفنادق الإسكندريةتربية (تعليم ابتدائي) الإسكندريةآداب انتساب موجه الوادي الجديدتربية نوعية موسيقية الإسكندريةتربية نوعية الإسكندريةمعهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنتتربية نوعية فنية الإسكندريةحقوق انتساب موجه سوهاجأقتصاد منزلى بنات عين شمسالمعهد العالى للهندسة ببلبيسعلوم قناة السويس رياضة بالإسماعيليةعلوم حلوان رياضةآداب الوادي الجديدآداب دمنهورالتكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوانالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوطفنون جميلة (عمارة) المنيازراعة بني سويفتربية رياضية بنات بور سعيدخدمة اجتماعية أسوانخدمة اجتماعية انتساب موجه أسوانتربية رياضية بنين المنصورةعلوم بنها رياضةعلوم الفيوم رياضةعلوم بني سويف رياضةعلوم المنيا رياضةتربية طفولة مبكرة دمنهورزراعة دمنهورتربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكومتربية (تعليم ابتدائي) دمنهورتربية المنوفية رياضة بشبين الكومتربية بنها رياضةتربية كفر الشيخ رياضةتربية بني سويف رياضةتربية المنيا رياضةتربية السويس رياضةتربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكومعلوم أسيوط رياضةتجارة دمنهورتربية الفيوم رياضةتربية حلوان رياضةتربية قناة السويس رياضة بالإسماعيليةتربية نوعية موسيقية جنوب الواديتربية نوعية جنوب الواديمعهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموهتربية جنوب الواديالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدةآداب جنوب الواديعلوم دمياط رياضةدار العلوم القاهرةتربية رياضية بنين العريشمعهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحةتربية نوعية فنية القاهرةزراعة القاهرةمعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطمآداب القاهرةالمعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلةتربية رياضية بنين حلوانتربية رياضية بنات حلوان بالجزيرةتربية نوعية موسيقية القاهرةتربية نوعية القاهرةتربية فنية حلوان بالزمالكمعهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيومتربية (طفولة) الإسكندريةعلوم بنات عين شمس رياضةدار العلوم انتساب موجه القاهرةعلوم سوهاج رياضةتربية نوعية فنية جنوب الواديتربية (تعليم ابتدائي) جنوب الواديمعهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورةالأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إداريةالعالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قيرالعالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمالالعالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قيرالجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطممعهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضةمعهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضةالمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلامك.ت. فني صناعى المطريهك.ت. فني صناعى الصحافهك.ت. فني صناعى اسكندريةك.ت. فني صناعى الزقازيقك.ت. فني صناعى اسوانك.ت. فني صناعى قويسناك.ت. فني صناعى بور سعيدك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنينك.ت. فني لمواد البناء حلوانك.ت. فني منشات بحريه بور سعيدالعالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامستجارة انتساب موجه جنوب الواديعالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامسمعهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضةالعالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبةالعالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إداريةرأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإداريةتربية رياضية بنين جنوب الواديالعالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامسالاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبرتربية (تعليم ابتدائي) مطروحزراعة جنوب الواديأقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكومتربية طفولة مبكرة المنياتربية نوعية فنية أسيوطتربية (تعليم ابتدائي) أسيوطتربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقةإعلام بني سويفزراعة أسيوطخدمة اجتماعية تنموية بني سويفسياحة وفنادق بني سويفتجارة بور سعيدتربية نوعية موسيقية بور سعيدتربية نوعية بور سعيدتكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إداريةتكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعيةآداب دمياطزراعة دمياطآداب انتساب موجه دمياطش.مطاعم فني سياحة مطريهتجارة السويسش.مطاعم فني سياحة اسكندريةتربية رياضية بنين مطروحتجارة أسيوطتربية نوعية موسيقية أسيوطتربية نوعية أسيوطتربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيليةتربية أسيوطتربية جنوب الوادي بالغردقةتربية رياضية بنات أسيوطآداب أسيوطتربية رياضية بنين أسيوطآداب انتساب موجه أسيوطعالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجاريةالعالي للدراسات النوعية واللغات جيزهالعالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزهتربية (تعليم ابتدائي) بور سعيدتربية بور سعيدتربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيليةآثار الأقصرتربية نوعية فنية بور سعيدتربية نوعية موسيقية عين شمستربية نوعية عين شمسالتكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاجتربية عين شمسآداب عين شمستربية رياضية بنين كفر الشيختربية رياضية بنات كفر الشيخحقوق جنوب الواديحقوق انتساب موجه جنوب الواديآثار جنوب الواديآداب الفيومآداب انتساب موجه الفيومعالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبةالعالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إداريةتربية (طفولة) العريشتربية (تعليم ابتدائي) أسوانتربية رياضية بنات جنوب الواديالعالي قاهرة سياحة وفنادق مقطمالعالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإداريةالقاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطمطيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرممعهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطممعهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامسالمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايوتربية أسوانمعهد فني صحى رياضه امبابةالتكنولوجيا والتعليم الصناعي السويسمعهد فني صحى رياضه اسوانمعهد فني صحى رياضه بنى سويفالفني للخدمة الاجتماعية بقناتربية موسيقية حلوانزراعة الإسكندرية بسابا باشامعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)خدمة اجتماعية حلوانتربية رياضية بنات المنصورةتربية نوعية أسوانالفني لترميم الآثار بالاقصرخدمة اجتماعية الفيومتربية نوعية فنية أسوانتربية طفولة مبكرة أسيوطتربية نوعية فنية عين شمسزراعة عين شمستربية نوعية موسيقية أسوانتربية (تعليم ابتدائي) عين شمستربية طفولة مبكرة المنصورةتربية طفولة مبكرة بور سعيدألسن سوهاج رياضةتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضةالعالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات اداريةفنون جميلة (عمارة) أسيوطتربية العريشمعهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرأكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبرأكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضةأكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزيع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوىمعهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبيةآداب بنات عين شمستربية (طفولة) عين شمسآداب انتساب موجه بنات عين شمستربية (تعليم ابتدائي) المنصورةتربية نوعية موسيقية المنصورةتربية نوعية المنصورةتربية نوعية فنية المنصورةعلوم العريش رياضةآداب انتساب موجه العريشآداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويسنظم معلومات ادارية قطاميهمعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضةمعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإداريةالفني التجارى بالروضهالفني التجارى بشبراالفني التجارى بالمطريهألسن بني سويف رياضةالفني التجارى بالاسكندريهالفني التجارى بطنطاالفني التجارى بقويسناالفني التجارى ببنهاالفني التجارى بالمنصورهالفني التجارى ببور سعيدآداب و علوم إنسانية السويستربية نوعية دمياطتربية رياضية بنات أسوانتربية دمياطتربية (طفولة) الوادي الجديدأقتصاد منزلى العريشتربية (طفولة) جنوب الواديتربية (طفولة) سوهاجتربية (طفولة) حلوان رياض أطفالالعالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامسعالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضةالمجمع التكنولوجى المتكامل بالاميريةخدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويفإعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضةمصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضةحقوق الزقازيقتربية نوعية فنية الزقازيقفنى تمريض أورام القاهرةتربية (تعليم ابتدائي) الزقازيقتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوطزراعة الزقازيقتربية نوعية موسيقية الزقازيقتربية نوعية الزقازيقألسن الأقصرتربية الزقازيقألسن الأقصر رياضةآداب الزقازيقالعالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البرتربية رياضية بنين الزقازيقتربية رياضية بنات الزقازيقالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريشالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريشالعالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البرمعهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرمتربية حلوانمعهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقيةالعالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوثدار العلوم انتساب موجه الفيومتربية (تعليم ابتدائي) المنوفيةإعلام بني سويف رياضةزراعة المنوفية بشبين الكومتربية نوعية فنية المنوفية بأشمونمعهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبيةمعهد المنيا العالى للغاتسياحة وفنادق مدينة الساداتتجارة المنوفية بشبين الكومتربية نوعية موسيقية المنوفيةتربية نوعية المنوفية بأشمونألسن أسوان رياضةتجارة انتساب موجه كفر الشيخ(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزىمعهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)سياسة واقتصاد بني سويف رياضةزراعة المنوفية رياضة بشبين الكومزراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيليةزراعة الفيوم رياضةزراعة بنها رياضة بمشتهرزراعة كفر الشيخ رياضةزراعة و موارد طبيعية أسوان رياضةزراعة دمياط رياضةتجارة العريشتجارة انتساب موجه العريشسياحة وفنادق حلوان بالمنيلعلوم حلوانسياحة وفنادق الفيومآثار الفيومزراعة الزقازيق رياضةتربية قناة السويس بالإسماعيليةزراعة المنصورة رياضةالأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبرمعهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوطالعالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإداريةالمعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيليةالمدينة العالي للغات الدولية بشبرامنتتربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيليةمعهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضةزراعة عين شمس رياضةالعالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامسزراعة قناة السويس بالإسماعيليةتجارة قناة السويس بالإسماعيليةعالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعاديمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلوماتمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمالمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمارمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبةمعهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمةمعهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمةفنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمستربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمسفنى تمريض القاهرةفنى تمريض عين شمسفنى تمريض الزقازيقفنى تمريض سوهاجفنى تمريض بني سويففنى تمريض أسيوطفنى تمريض بنهافنى تمريض الفيومفنى تمريض طنطافنى تمريض المنيافنى تمريض الإسكندريةفنى تمريض المنصورةتربية بنات عين شمستربية مدينة الساداتتربية (تعليم ابتدائي) مدينة الساداتتجارة مدينة الساداتتجارة انتساب موجه مدينة الساداتتربية (تعليم ابتدائي) دمياطحقوق مدينة الساداتحقوق انتساب موجه مدينة الساداتالعالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإداريةالقاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإداريةتربية نوعية فنية دمياطالفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرةإعلام وتكنولوجيا اتصال السويستربية نوعية فنية طنطاتربية مدينة السادات رياضةآداب طنطاتربية (طفولة) طنطاتربية رياضية بنين طنطاتربية رياضية بنات طنطامعهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدةمعهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخالدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإداريةالفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرمآداب أسوانآداب انتساب موجه أسوانمعهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضةطيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرمتربية (طفولة) أسوانالمدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنتإعلام جنوب الواديك.ت. فني صناعى بنهاك.ت. فني صناعى سوهاجمعهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفاتالمدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إداريةالعالي للدراسات الادبية كنج مريوطالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إداريةالعالي سياحة وفنادق الغردقةزراعة طنطاالاعاقة والتأهيل بني سويفتربية (تعليم ابتدائي) طنطاك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطريةك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينبك.ت. فني صناعى شبراحقوق أسوانتربية رياضية بنين أسوانالتكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويفك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوطتربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمردار العلوم انتساب موجه أسوانتجارة طنطاتربية نوعية موسيقية طنطاتربية نوعية طنطاتربية طنطاالنيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورةالنيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورةزراعة الفيومتربية (تعليم ابتدائي) الفيومدار العلوم الفيومإعلام جنوب الوادي رياضةحقوق المنوفية بشبين الكومحقوق عين شمسإعلام القاهرةكلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجيةحاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علومحقوق الفيومالاستزراع المائي و المصايد البحرية العريشالعالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامسعلوم السويسحاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علومالمصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيليةعلوم الارض بني سويفزراعة الإسكندرية رياضةألسن بني سويفآثار سوهاجتربية دمنهورزراعة الإسكندريةتربية رياضية بنين دمياطدار العلوم أسوانتربية المنصورةتجارة دمياطتجارة كفر الشيخفنون جميلة (فنون) المنيامعهد فني صحى بنهاتربية المنوفية بشبين الكومسياسة واقتصاد بني سويفتمريض المنياتمريض بني سويفتمريض الإسكندريةتمريض جنوب الواديكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعيةعلوم الوادي الجديدسياحة وفنادق المنصورةتجارة بني سويفطب بيطري الوادي الجديدفنى صحي جنوب الواديمعهد فني صحى بنى سويفعلوم قناة السويس بالإسماعيليةعلوم بنات عين شمسمعهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامسحقوق سوهاجتربية الإسكندريةعلوم جنوب الوادي رياضةعلوم أسيوطتجارة جنوب الواديفنون تطبيقية بني سويفعلوم أسوانطب بيطري المنوفيةألسن سوهاجعلوم عين شمسطب بيطري أسيوطألسن قناة السويس بالإسماعيليةعلوم جنوب الواديطب بيطري القاهرةعلوم القاهرةاقتصاد و علوم سياسية القاهرةتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويفعلوم سوهاجتجارة سوهاجطب بيطري دمنهورتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفيةطب بيطري الإسكندريةعلوم دمنهورعلوم الإسكندريةعلوم بور سعيدألسن كفر الشيخطب بيطري سوهاجعلوم طنطاالدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندريةسياسة واقتصاد السويسطب بيطري المنياعلوم دمياطحقوق المنياحاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علومعلوم المنصورةزراعة المنصورةعلوم العريشآداب المنصورةطب بيطري الزقازيقطب بيطري قناة السويس بالإسماعيليةعلوم كفر الشيخعلوم الزقازيقطب بيطري العريشمعهد فني صحى اسيوطمعهد فني صحى المنصورهمعهد فني صحى الاسكندريهمعهد فني صحى اسوانمعهد فني صحى طنطامعهد فني صحى بور سعيدمعهد فني صحى الزقازيقمعهد فني صحى اسماعيليهمعهد فني صحى سوهاجمعهد فني صحى امبابةطب بيطري مدينة الساداتعلوم المنوفية بشبين الكومطب بيطري مطروححاسبات وذكاء اصطناعي السادات علومحاسبات ومعلومات طنطا علومحاسبات ومعلومات دمياط علومحاسبات ومعلومات بني سويف علومذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علومطب بيطري عين شمسألسن المنياالملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويفعلوم المنياطب بيطري جنوب الواديزراعة سوهاجحاسبات ومعلومات الأقصر علومحاسبات ومعلومات السويس علومحاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علومحاسبات ومعلومات الزقازيق علومحاسبات ومعلومات الفيوم علومحاسبات ومعلومات المنيا علومألسن عين شمسحاسبات ومعلومات أسيوط علومحاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علومحاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علومحاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علومعلوم بني سويفطب بيطري بني سويفعلوم بنهاطب بيطري بنهاعلوم الفيومطب بيطري كفر الشيخحاسبات ومعلومات كفر الشيخ علومحاسبات ومعلومات عين شمس علومتمريض دمنهورتمريض كفر الشيختمريض المنصورةتمريض طنطاتمريض أسيوطتمريض المنوفية بشبين الكومتمريض دمياطحاسبات و معلومات العريش علومطب بيطري أسوانتمريض بنهاتمريض أسوانتمريض بور سعيدتمريض سوهاجتمريض عين شمستمريض الزقازيقتمريض القاهرةتمريض قناة السويس بالإسماعيليةعلوم دمنهور رياضةفنون جميلة (فنون) أسيوطعلوم الزقازيق رياضةحقوق القاهرةمعهد فني صحى رياضه اسماعيليةحقوق طنطاآداب العريشحقوق الإسكندريةعلوم طنطا رياضةحقوق أسيوطالاعاقة والتأهيل الزقازيقحاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضةمعهد فني صحى رياضه اسيوطحاسبات ومعلومات الأقصر رياضةالقاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدةتجارة المنصورةتربية رياضية بنين بور سعيدمعهد فني صحى رياضه بور سعيدتجارة القاهرةتجارة الإسكندريةحقوق بني سويفعلوم المنصورة رياضةآداب الإسكندريةفنون جميلة (فنون) الإسكندريةمعهد فني صحى رياضه سوهاجمعهد فني صحى رياضه طنطاحقوق المنصورةتجارة الزقازيقعلوم الارض بني سويف رياضةتجارة و إدارة أعمال حلوانفنون جميلة (فنون) المنصورةتربية رياضية بنات الإسكندريةعلوم بور سعيد رياضةالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندريةعلوم عين شمس رياضةمعهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفاتكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجيةحاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضةحاسبات و معلومات العريش رياضةألسن عين شمس رياضةمعهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفاتالمعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبرعلوم أسوان رياضةالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرةفنون جميلة (فنون) حلوانالاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبرمعهد فني صحى رياضه الاسكندريةتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضةمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفاتحاسبات ومعلومات أسيوط رياضةحاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضةألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيليةحاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضةحاسبات ومعلومات الزقازيق رياضةاقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضةالدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضةإعلام القاهرة رياضةحاسبات ومعلومات الفيوم رياضةحاسبات ومعلومات السويس رياضةحاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضةمصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورةمعهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريشسياسة واقتصاد السويس رياضةألسن كفر الشيخ رياضةحاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضةحاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضةفنون جميلة (عمارة) المنصورةفنون تطبيقية دمياطفنون تطبيقية حلوانمعهد فني صحى رياضه المنصورةمعهد فني صحى رياضه الزقازيقمعهد فني صحى رياضه بنهاالاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربىتكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيدتجارة عين شمسالأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفاتعلوم الإسكندرية رياضةفنون جميلة (عمارة) حلوانالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطافنون تطبيقية بنهاعلوم القاهرة رياضةعلوم المنوفية رياضة بشبين الكومفنون جميلة (عمارة) الإسكندريةحاسبات ومعلومات بني سويف رياضةذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضةالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرجمعهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيامعهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفاتعلوم البترول والتعدين مطروحمعهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفاتحاسبات ومعلومات سوهاج رياضةالذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضةحاسبات ومعلومات طنطا رياضةحاسبات ومعلومات قنا رياضةحاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضةالملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضةالمصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيليةالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفيةحاسبات ومعلومات المنيا رياضةتربية نوعية فنية مطروحالعالي خدمه اجتماعيه بنهاالعالي للغات بمصر جديدهتربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوباريةتربية رياضية بنين الفيومتربية نوعية موسيقية المنياتربية نوعية المنياسياحة وفنادق المنياتربية المنياتربية رياضية بنات الفيومآداب المنياإعلام المنوفيةتربية رياضية بنين المنياتربية رياضية بنات المنياتربية (تعليم ابتدائي) المنيادار العلوم المنيازراعة المنيافنى تمريض كفر الشيخفنى تمريض الزقازيق بفاقوسزراعة الوادي الجديدالعالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدهالعالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندريةالمتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاجالمتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالباتالمتوسط للخدمه الاجتماعية باسوانتربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقةالإدارة والسكرتاريه بمصر القديمهالمعهد الفنى للتمريض بالجونةسكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالباتالمعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرىعالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإداريةفنون جميلة (فنون) الأقصرالعالي ترميم الآثار بأبي قيرالمعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلوماتتربية نوعية فنية دمنهور بالنوباريةتربية (تعليم ابتدائي) السويستربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوباريةحقوق انتساب موجه طنطاحقوق انتساب موجه أسيوطحقوق انتساب موجه القاهرةحقوق انتساب موجه عين شمسحقوق انتساب موجه الزقازيقحقوق انتساب موجه المنصورةحقوق انتساب موجه بني سويفحقوق انتساب موجه الإسكندريةحقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكومآثار دمياطحقوق دمياطتربية السويسالفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضةالفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرمالفراعنة العالي إدارة أعمالآداب انتساب موجه جنوب الواديآداب انتساب موجه طنطاآداب انتساب موجه سوهاجآداب انتساب موجه المنياآداب انتساب موجه دمنهورآداب انتساب موجه القاهرةآداب انتساب موجه عين شمسآداب انتساب موجه الزقازيقآداب انتساب موجه المنصورةآداب انتساب موجه بني سويفآداب انتساب موجه بنهاآداب انتساب موجه الإسكندريةآداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكومسياحة وفنادق مطروحالمعهد العالي للغات بالمنصورةالمتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخالإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإداريةعالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاجإعلام المنوفية رياضةفني تمريض السويستربية نوعية فنية المنصورة بميت غمرفنى صحي جنوب الوادي رياضةتربية نوعية موسيقية مطروحتربية نوعية مطروحآثار و لغات مطروحتربية نوعية المنصورة بميت غمرالتكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروحالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارةالجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطمالمعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزىأكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علومالمعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدةالمعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندريةمعهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزةالمعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلوماتتربية مطروحمعهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوممعهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوممعهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوممعهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوممعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوممصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علومعالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوممعهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوممعهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علومالقاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علومالأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علومالفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علومالمعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدةالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيلكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجيةالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجيةمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياطمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياطمعهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلوماتالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزةالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهليةالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضةتربية جنوب الوادي رياضة بالغردقةش.مطاعم فني سياحة قناالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربينالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويفالمعهد التكنولوجي العالي ببني سويفالمعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدرالمعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدرتربية رياضية بنات بنهاتربية نوعية سوهاجتربية رياضية بنين السويستربية رياضية بنات السويسألسن الفيومألسن الفيوم رياضةألسن جنوب الوادي فرع الغردقةألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضةتربية نوعية فنية سوهاجتربية نوعية موسيقية سوهاجالتكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمالمعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمالالأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضةتربية طفولة مبكرة القاهرةتربية طفولة مبكرة الإسكندريةالأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبةتجارة انتساب موجه طنطاتجارة انتساب موجه أسيوطالمعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربينتجارة انتساب موجه سوهاجتجارة انتساب موجه دمنهورتجارة انتساب موجه القاهرةتجارة انتساب موجه عين شمستجارة انتساب موجه الزقازيقتجارة انتساب موجه المنصورةتجارة انتساب موجه بني سويفتجارة انتساب موجه بور سعيدتجارة انتساب موجه بنهاتجارة انتساب موجه الإسكندريةتجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيليةتجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكومتجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوانمعهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفاتمعهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفاتالعالي خدمه اجتماعيه سوهاجالعالي خدمه إجتماعيه بور سعيدمعهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفاتمعهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفاتمعهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفاتمعهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفاتالعالي خدمه إجتماعيه اسوانمعهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفاتمعهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورةعلوم السويس رياضةتربية نوعية فنية كفر الشيختربية (تعليم ابتدائي) بني سويفالعالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإداريةالعالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبةالقاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاولالقاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضةسياحه وفنادق الاقصرمعهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفاتآثار القاهرةآداب بني سويفعالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قناتجارة انتساب موجه السويسمعهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفاتتربية بني سويفألسن المنيا رياضةتربية طفولة مبكرة المنوفيةزراعة بنها بمشتهرآداب بنهامعهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامسآداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيليةآداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيليةالعالي سياحه وفنادق 6 اكتوبرالمصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدةمعهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصرسيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدرمعهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الاداريةمعهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفاتمعهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبرتربية (تعليم ابتدائي) بنهاحقوق بنهاتربية نوعية فنية بنهاتربية رياضية بنين بنهاتربية نوعية موسيقية دمياطحقوق انتساب موجه بنهاتجارة بنهاتربية نوعية موسيقية بنهاتربية نوعية بنهاتربية طفولة مبكرة الفيومتربية بنهافنى تمريض حلوانآداب المنوفية بشبين الكومخدمة اجتماعية انتساب موجه الفيومخدمة اجتماعية انتساب موجه حلوانتربية رياضية بنين مدينة الساداتتربية رياضية بنات مدينة الساداتتربية (طفولة) دمياط رياض أطفالتربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصرتربية نوعية المنصورة بمنية النصرأقتصاد منزلى حلوانالمعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيسالمعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدةتربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيليةتربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيليةتربية شعبة تربية فنية السويسع.كندى تكنو.اعلام ت.خامسك.ت. فني رى وصرف ومساحه قناك.ت. فني صناعى قناك.ت. فني صناعى المحله الكبرىك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناءالفني للفنادق المطريهالفني للفنادق بور سعيدالفني للفنادق قناالفني للفنادق الاسكندريهتربية كفر الشيخالمعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)تجارة انتساب موجه دمياطتربية رياضية بنين بني سويفتربية رياضية بنات بني سويفالعالى للعلوم الادارية بلقاس دقهليةع.دولى اعلام مدينةالشروقعلوم كفر الشيخ رياضةتربية نوعية موسيقية كفر الشيختربية نوعية كفر الشيختربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيختربية (طفولة) كفر الشيختربية طفولة مبكرة مدينة الساداتالمعهد العالى للغات بأسوانالمعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الاداريةزراعة كفر الشيخالمعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبرالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيقالمعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاجالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرىالمعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويفالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصرتربية رياضية بنين الوادي الجديدتربية رياضية بنات الوادي الجديدعلوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيختجارة أسوانتربية فنية المنياآداب انتساب موجه بور سعيدتجارة انتساب موجه أسوانتربية رياضية بنات سوهاجتربية رياضية بنين سوهاجتربية طفولة مبكرة مطروحزراعة مطروح بفوكهآثار أسوانزراعة و موارد طبيعية أسوانمعهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورةتمريض حلوانتمريض مطروحتمريض الفيومالمعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيامعهد القناة العالى للهندسة بالسويسكلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجيةكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيدكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبةتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوممعهد العجمي العالى للعلوم الاداريةتربية مطروح رياضهثروة سمكية السويسفنى تمريض جنوب الواديآداب بور سعيدمركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجيةالسياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوانتربية رياضية بنات العريشالاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)ألسن أسوانالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعيةآثار عين شمسكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعيةالمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويفالمعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرىتربية رياضية بنات دمياطحقوق كفرالشيخحقوق انتساب موجه كفر الشيخكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضهكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية رياضةكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضةكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضةكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضةكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علومكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضهكلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضةكلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضةالكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوطكلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجيةعلوم الوادي الجديد رياضةتربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورةتربية دمياط رياضةتربية بنات عين شمس رياضةتربية رياضية بنين الإسكندريةتربية طفولة مبكرة بني سويفتربية الإسكندرية رياضةتربية عين شمس رياضةتربية أسيوط رياضةتربية طنطا رياضةتربية المنصورة رياضةتربية الزقازيق رياضةتربية (تعليم ابتدائي) سوهاجتربية جنوب الوادي رياضةتربية دمنهور رياضةتربية سوهاج رياضةتربية الوادي الجديد رياضةتربية العريش رياضةتربية أسوان رياضةتربية بور سعيد رياضةالمعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرةالمعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقيةمعهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزةتربية سوهاجالمعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزةآداب سوهاجتربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديدتربية الوادي الجديدتربية (تعليم ابتدائي) حلوانآداب حلوانآداب انتساب موجه حلوانحقوق حلوانحقوق انتساب موجه حلوانمعهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)خدمة اجتماعية أسيوطخدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوطالعلوم الزراعية البيئية العريشفنى تمريض أسوانتربية (تعليم ابتدائي) العريشسياحة وفنادق الإسكندريةتربية (تعليم ابتدائي) الإسكندريةآداب انتساب موجه الوادي الجديدتربية نوعية موسيقية الإسكندريةتربية نوعية الإسكندريةمعهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنتتربية نوعية فنية الإسكندريةحقوق انتساب موجه سوهاجأقتصاد منزلى بنات عين شمسالمعهد العالى للهندسة ببلبيسعلوم قناة السويس رياضة بالإسماعيليةعلوم حلوان رياضةآداب الوادي الجديدآداب دمنهورالتكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوانالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوطفنون جميلة (عمارة) المنيازراعة بني سويفتربية رياضية بنات بور سعيدخدمة اجتماعية أسوانخدمة اجتماعية انتساب موجه أسوانتربية رياضية بنين المنصورةعلوم بنها رياضةعلوم الفيوم رياضةعلوم بني سويف رياضةعلوم المنيا رياضةتربية طفولة مبكرة دمنهورزراعة دمنهورتربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكومتربية (تعليم ابتدائي) دمنهورتربية المنوفية رياضة بشبين الكومتربية بنها رياضةتربية كفر الشيخ رياضةتربية بني سويف رياضةتربية المنيا رياضةتربية السويس رياضةتربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكومعلوم أسيوط رياضةتجارة دمنهورتربية الفيوم رياضةتربية حلوان رياضةتربية قناة السويس رياضة بالإسماعيليةتربية نوعية موسيقية جنوب الواديتربية نوعية جنوب الواديمعهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموهتربية جنوب الواديالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدةآداب جنوب الواديعلوم دمياط رياضةدار العلوم القاهرةتربية رياضية بنين العريشمعهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحةتربية نوعية فنية القاهرةزراعة القاهرةمعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطمآداب القاهرةالمعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلةتربية رياضية بنين حلوانتربية رياضية بنات حلوان بالجزيرةتربية نوعية موسيقية القاهرةتربية نوعية القاهرةتربية فنية حلوان بالزمالكمعهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيومتربية (طفولة) الإسكندريةعلوم بنات عين شمس رياضةدار العلوم انتساب موجه القاهرةعلوم سوهاج رياضةتربية نوعية فنية جنوب الواديتربية (تعليم ابتدائي) جنوب الواديمعهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورةالأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إداريةالعالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قيرالعالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمالالعالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قيرالجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطممعهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضةمعهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضةالمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلامك.ت. فني صناعى المطريهك.ت. فني صناعى الصحافهك.ت. فني صناعى اسكندريةك.ت. فني صناعى الزقازيقك.ت. فني صناعى اسوانك.ت. فني صناعى قويسناك.ت. فني صناعى بور سعيدك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنينك.ت. فني لمواد البناء حلوانك.ت. فني منشات بحريه بور سعيدالعالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامستجارة انتساب موجه جنوب الواديعالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامسمعهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضةالعالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبةالعالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إداريةرأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإداريةتربية رياضية بنين جنوب الواديالعالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامسالاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبرتربية (تعليم ابتدائي) مطروحزراعة جنوب الواديأقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكومتربية طفولة مبكرة المنياتربية نوعية فنية أسيوطتربية (تعليم ابتدائي) أسيوطتربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقةإعلام بني سويفزراعة أسيوطخدمة اجتماعية تنموية بني سويفسياحة وفنادق بني سويفتجارة بور سعيدتربية نوعية موسيقية بور سعيدتربية نوعية بور سعيدتكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إداريةتكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعيةآداب دمياطزراعة دمياطآداب انتساب موجه دمياطش.مطاعم فني سياحة مطريهتجارة السويسش.مطاعم فني سياحة اسكندريةتربية رياضية بنين مطروحتجارة أسيوطتربية نوعية موسيقية أسيوطتربية نوعية أسيوطتربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيليةتربية أسيوطتربية جنوب الوادي بالغردقةتربية رياضية بنات أسيوطآداب أسيوطتربية رياضية بنين أسيوطآداب انتساب موجه أسيوطعالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجاريةالعالي للدراسات النوعية واللغات جيزهالعالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزهتربية (تعليم ابتدائي) بور سعيدتربية بور سعيدتربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيليةآثار الأقصرتربية نوعية فنية بور سعيدتربية نوعية موسيقية عين شمستربية نوعية عين شمسالتكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاجتربية عين شمسآداب عين شمستربية رياضية بنين كفر الشيختربية رياضية بنات كفر الشيخحقوق جنوب الواديحقوق انتساب موجه جنوب الواديآثار جنوب الواديآداب الفيومآداب انتساب موجه الفيومعالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبةالعالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إداريةتربية (طفولة) العريشتربية (تعليم ابتدائي) أسوانتربية رياضية بنات جنوب الواديالعالي قاهرة سياحة وفنادق مقطمالعالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإداريةالقاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطمطيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرممعهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطممعهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامسالمعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايوتربية أسوانمعهد فني صحى رياضه امبابةالتكنولوجيا والتعليم الصناعي السويسمعهد فني صحى رياضه اسوانمعهد فني صحى رياضه بنى سويفالفني للخدمة الاجتماعية بقناتربية موسيقية حلوانزراعة الإسكندرية بسابا باشامعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)خدمة اجتماعية حلوانتربية رياضية بنات المنصورةتربية نوعية أسوانالفني لترميم الآثار بالاقصرخدمة اجتماعية الفيومتربية نوعية فنية أسوانتربية طفولة مبكرة أسيوطتربية نوعية فنية عين شمسزراعة عين شمستربية نوعية موسيقية أسوانتربية (تعليم ابتدائي) عين شمستربية طفولة مبكرة المنصورةتربية طفولة مبكرة بور سعيدألسن سوهاج رياضةتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضةالعالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات اداريةفنون جميلة (عمارة) أسيوطتربية العريشمعهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبرأكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبرأكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضةأكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزيع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوىمعهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبيةآداب بنات عين شمستربية (طفولة) عين شمسآداب انتساب موجه بنات عين شمستربية (تعليم ابتدائي) المنصورةتربية نوعية موسيقية المنصورةتربية نوعية المنصورةتربية نوعية فنية المنصورةعلوم العريش رياضةآداب انتساب موجه العريشآداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويسنظم معلومات ادارية قطاميهمعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضةمعهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإداريةالفني التجارى بالروضهالفني التجارى بشبراالفني التجارى بالمطريهألسن بني سويف رياضةالفني التجارى بالاسكندريهالفني التجارى بطنطاالفني التجارى بقويسناالفني التجارى ببنهاالفني التجارى بالمنصورهالفني التجارى ببور سعيدآداب و علوم إنسانية السويستربية نوعية دمياطتربية رياضية بنات أسوانتربية دمياطتربية (طفولة) الوادي الجديدأقتصاد منزلى العريشتربية (طفولة) جنوب الواديتربية (طفولة) سوهاجتربية (طفولة) حلوان رياض أطفالالعالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامسعالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضةالمجمع التكنولوجى المتكامل بالاميريةخدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويفإعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضةمصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضةحقوق الزقازيقتربية نوعية فنية الزقازيقفنى تمريض أورام القاهرةتربية (تعليم ابتدائي) الزقازيقتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوطزراعة الزقازيقتربية نوعية موسيقية الزقازيقتربية نوعية الزقازيقألسن الأقصرتربية الزقازيقألسن الأقصر رياضةآداب الزقازيقالعالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البرتربية رياضية بنين الزقازيقتربية رياضية بنات الزقازيقالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريشالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريشالعالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البرمعهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرمتربية حلوانمعهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقيةالعالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوثدار العلوم انتساب موجه الفيومتربية (تعليم ابتدائي) المنوفيةإعلام بني سويف رياضةزراعة المنوفية بشبين الكومتربية نوعية فنية المنوفية بأشمونمعهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبيةمعهد المنيا العالى للغاتسياحة وفنادق مدينة الساداتتجارة المنوفية بشبين الكومتربية نوعية موسيقية المنوفيةتربية نوعية المنوفية بأشمونألسن أسوان رياضةتجارة انتساب موجه كفر الشيخ(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزىمعهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)سياسة واقتصاد بني سويف رياضةزراعة المنوفية رياضة بشبين الكومزراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيليةزراعة الفيوم رياضةزراعة بنها رياضة بمشتهرزراعة كفر الشيخ رياضةزراعة و موارد طبيعية أسوان رياضةزراعة دمياط رياضةتجارة العريشتجارة انتساب موجه العريشسياحة وفنادق حلوان بالمنيلعلوم حلوانسياحة وفنادق الفيومآثار الفيومزراعة الزقازيق رياضةتربية قناة السويس بالإسماعيليةزراعة المنصورة رياضةالأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبرمعهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوطالعالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإداريةالمعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيليةالمدينة العالي للغات الدولية بشبرامنتتربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيليةمعهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضةزراعة عين شمس رياضةالعالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامسزراعة قناة السويس بالإسماعيليةتجارة قناة السويس بالإسماعيليةعالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعاديمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلوماتمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمالمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمارمعهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبةمعهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمةمعهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمةفنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمستربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمسفنى تمريض القاهرةفنى تمريض عين شمسفنى تمريض الزقازيقفنى تمريض سوهاجفنى تمريض بني سويففنى تمريض أسيوطفنى تمريض بنهافنى تمريض الفيومفنى تمريض طنطافنى تمريض المنيافنى تمريض الإسكندريةفنى تمريض المنصورةتربية بنات عين شمستربية مدينة الساداتتربية (تعليم ابتدائي) مدينة الساداتتجارة مدينة الساداتتجارة انتساب موجه مدينة الساداتتربية (تعليم ابتدائي) دمياطحقوق مدينة الساداتحقوق انتساب موجه مدينة الساداتالعالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإداريةالقاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإداريةتربية نوعية فنية دمياطالفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرةإعلام وتكنولوجيا اتصال السويستربية نوعية فنية طنطاتربية مدينة السادات رياضةآداب طنطاتربية (طفولة) طنطاتربية رياضية بنين طنطاتربية رياضية بنات طنطامعهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدةمعهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخالدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإداريةالفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرمآداب أسوانآداب انتساب موجه أسوانمعهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضةطيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرمتربية (طفولة) أسوانالمدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنتإعلام جنوب الواديك.ت. فني صناعى بنهاك.ت. فني صناعى سوهاجمعهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفاتالمدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إداريةالعالي للدراسات الادبية كنج مريوطالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إداريةالعالي سياحة وفنادق الغردقةزراعة طنطاالاعاقة والتأهيل بني سويفتربية (تعليم ابتدائي) طنطاك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطريةك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينبك.ت. فني صناعى شبراحقوق أسوانتربية رياضية بنين أسوانالتكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويفك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوطتربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمردار العلوم انتساب موجه أسوانتجارة طنطاتربية نوعية موسيقية طنطاتربية نوعية طنطاتربية طنطاالنيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورةالنيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورةزراعة الفيومتربية (تعليم ابتدائي) الفيومدار العلوم الفيومدار العلوم انتساب موجه المنيامصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبةمعهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)تربية نوعية فنية الفيومفنى تمريض المنوفية بشبين الكومفنى تمريض قناة السويس بالإسماعيليةتربية طفولة مبكرة الزقازيقتربية (طفولة) السويستربية نوعية الفيوممعهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبةتربية الفيومتربية (طفولة) دمنهورآداب كفر الشيخآداب انتساب موجه كفر الشيخعالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندريةحقوق انتساب موجه أسوانمعهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمالالعالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطاالعالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبرمعهد اكتوبر العالي للاقتصادالعالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبرالعالي خدمه اجتماعيه المنصورهالعالي للغات 6 اكتوبرمعهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا