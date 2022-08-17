شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توجه مساعدات للمواطنين فى الفيوم والدقهلية ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية توجيه قوافل (طبية - إنسانية) استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتى (الفيوم - الدقهلية) لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.. وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل الموطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً

وتم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء.. فضلاً عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.















