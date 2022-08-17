شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق الجامعات 2022.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت كليات جامعة الإسكندرية عن الأوراق المطلوبة للتقديم الكليات بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.
1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة.
2- بطاقة الترشيح .
3- اصل شهادة الميلاد المائية +3 صورة شهادة الميلاد المائية .
4- عـدد 3 صور البطاقة . (الرقم القومـــي)
5- 6 صور شخصية للطالب .
6- 2 جند / 6 جند . (من قسم الشرطة التابع لمحل السكن ).
1- طلب الكشف الطبي.
2- طلب الإلتحاق.
3- إيصالات ســداد المصاريف . (يتم الســداد بالفيزا وليس نقـــدا).
4- يلتزم الطالب مواليد 2004 وما أدنها بتسليم نموذج 2 جند / 6 جند.