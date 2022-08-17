أوراق داخلية في الكلية يتم التحاقها بملف الطالب:

1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة. 2- بطاقة الترشيح . 3- اصل شهادة الميلاد المائية +3 صورة شهادة الميلاد المائية . 4- عـدد 3 صور البطاقة . (الرقم القومـــي) 5- 6 صور شخصية للطالب . 6- 2 جند / 6 جند . (من قسم الشرطة التابع لمحل السكن ).

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كليات جامعة الإسكندرية عن الأوراق المطلوبة للتقديم الكليات بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.

شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق الجامعات 2022.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.