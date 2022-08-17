شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعتزم المساهمة بـ10 ملايين دولار لمبادرة التمويل المناخى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية والوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية في المحيط الهادئ الكندية، أن كندا تعتزم العمل مع مصر للمساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار في مبادرة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو " الجديدة لتمويل المناخ في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الكندى مدرسة ميدانية للمزارعين تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمراقبة أنشطة الزراعة الذكية مناخياً وتحدث مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة، ومسؤولي الحكومة الوطنية والمحلية، والمزارعين المصريين المشاركين في البرنامج حول التحديات المتعلقة بتغير المناخ والأمن الغذائي وفق منظمة الفاو

وخلال زيارته لمصر، التقى الوزير الكندى بالعديد من المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية، لمعرفة المزيد عن التحديات التي تواجهها مصر، وكيف يمكن لكندا أن تدعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي والعمل المناخي والمساواة بين الجنسين والخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات الضعيفة في مصر.

كما شهد الوزير ساجان توقيع اتفاقية بين مشروع "فرص المرأة في الأعمال الزراعية" الممول من كندا والذي ينفذه القطاع الخاص بالتعاون مع الغرفة المصرية للصناعات الغذائية، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال العمل مع الرجال والنساء لعكس القوالب النمطية في المناطق الريفية لتكون رائدة ومالكة للأعمال التجارية.

ومن جانبه، قال الوزير الكندى، أنه من خلال العمل مع شركائنا في مصر، يمكننا دعم المصريين في جهودهم لتصبح أكثر شمولية واستدامة ومرونة. يمكننا المساعدة في دعم الحلول المحلية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وزيادة الأمن الغذائي.

تعتزم كندا العمل مع مصر ومنظمة الأغذية والزراعة لتقديم تمويل جديد للمناخ للمصريين كجزء من برنامج تمويل المناخ الكندي ".