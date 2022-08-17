شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية.. تسجيل الرغبات غدا الخميس و246 درجة علمى و238 للأدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إن المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ غدا الخميس بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، موضحا أنها تستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس وتستقبل 269 ألفا و2 طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بحد أدنى 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%، بإجمالى عدد طلاب 269202 الف طالب بجميع الشعب . أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية فى المرحلة الثانية لطب البيطرى و التمريض العلوم الزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والسن وآثار وإعلام وباقى الكليات النظرية. واضاف وزير التعليم العالى أما بالنسبة لشعبة رياضيات أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية الحاسبات والمعلومات فنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والالسن والإعلام والآثار والفنون التطبيقية وباقى الكليات الاقتصادية التى تقبلهم. وتابع أما الشعبة الأدبية كليات التربية والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.