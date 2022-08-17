شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. على حسب مجموعك اعرف نتيجة الشعبة العلمية والان مع تفاصيل الخبر
طب المنصورة 387 طب سوهاج 386 هندسة بترول و تعدين السويس 386 طب دمياط 386 طب الزقازيق 385 طب فاقوس 384 طب كفر الشيخ 383 طب طنطا 383 طب أسنان جنوب الوادي 382 طب الإسكندرية 382 طب أسنان المنصورة 382 طب القاهرة 381 طب بورسعيد 381 طب أسيوط 381 طب عين شمس 380 طب المنوفية بشبين الكوم 380 طب جنوب الوادي 380 طب الأقصر 379 طب بنها 379 طب أسنان الزقازيق 378 طب المنيا 378 طب حلوان 378 طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 طب أسنان كفر الشيخ 377 طب السويس 377 طب الفيوم 377 طب أسنان المنوفية 377 طب العريش 376 طب أسنان أسيوط 376 طب أسوان 376 طب أسنان طنطا 376 طب أسنان عين شمس 376 طب أسنان القاهرة 376 طب أسنان الإسكندرية 376 طب بني سويف 376 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 طب الوادي الجديد 375.6 طب أسنان المنيا 375 طب أسنان الفيوم 375 طب أسنان السويس 375 طب أسنان بني سويف 374.5 علاج طبيعي كفر الشيخ 374 علاج طبيعي القاهرة 373 علاج طبيعي بنها 373 صيدلة سوهاج 373 علاج طبيعي جنوب الوادي 372 علاج طبيعي السويس 372 صيدلة المنصورة 372 علاج طبيعي بني سويف 372 صيدلة الزقازيق 371 صيدلة دمنهور 371 صيدلة طنطا 371 صيدلة جنوب الوادي 371 صيدلة عين شمس 370 صيدلة أسيوط 370 صيدلة بور سعيد 370 صيدلة الإسكندرية 370 صيدلة القاهرة 370 صيدلة مدينة السادات 370 صيدلة المنوفية 370 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370 صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370 صيدلة المنيا 369.5 صيدلة ج الوادي الجديد 369 صيدلة حلوان 369 صيدلة بني سويف 369 صيدلة الفيوم 369 حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366 هندسة القاهرة 366 حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 هندسة المنصورة 366 طب بيطري المنصورة 365 حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365 حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365 هندسة الزقازيق 363 هندسة دمياط 362 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 هندسة عين شمس 361 هندسة بور سعيد 359 هندسة طنطا 358 هندسة كفر الشيخ 355 هندسة المنوفية بشبين الكوم 354 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354 كلية الهندسة جامعة دمنهور 354 هندسة الإسكندرية 353 هندسة بنها بشبرا 353 هندسة بنها 353 هندسة السويس 352 هندسة حلوان 352 هندسة حلوان بالمطرية 350 هندسة سوهاج 350 هندسة الفيوم 348 هندسة أسوان 347 حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346 هندسة بني سويف 346 هندسة المنيا 345 هندسة أسيوط 344 هندسة جنوب الوادي 344 تخطيط عمراني القاهرة 344 حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343 حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343 هندسة الطاقة أسوان 343 حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342 حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.
وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.
وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.