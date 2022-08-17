شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. على حسب مجموعك اعرف نتيجة الشعبة العلمية والان مع تفاصيل الخبر



طب المنصورة 387 ​طب سوهاج 386 ​هندسة بترول و تعدين السويس 386 ​طب دمياط 386 ​طب الزقازيق 385 ​طب فاقوس 384 ​طب كفر الشيخ 383 ​طب طنطا 383 ​طب أسنان جنوب الوادي 382 ​طب الإسكندرية 382 ​طب أسنان المنصورة 382 ​طب القاهرة 381 طب بورسعيد 381 ​طب أسيوط 381 طب عين شمس 380 ​طب المنوفية بشبين الكوم 380 ​طب جنوب الوادي 380 ​طب الأقصر 379 طب بنها 379 ​طب أسنان الزقازيق 378 ​طب المنيا 378 ​طب حلوان 378 ​طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 ​طب أسنان كفر الشيخ 377 ​طب السويس 377 ​طب الفيوم 377 ​طب أسنان المنوفية 377 طب العريش 376 ​طب أسنان أسيوط 376 ​طب أسوان 376 ​طب أسنان طنطا 376 ​طب أسنان عين شمس 376 ​طب أسنان القاهرة 376 ​طب أسنان الإسكندرية 376 ​طب بني سويف 376 ​طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 ​طب الوادي الجديد 375.6 ​طب أسنان المنيا 375 ​طب أسنان الفيوم 375 ​طب أسنان السويس 375 ​طب أسنان بني سويف 374.5 ​علاج طبيعي كفر الشيخ 374 ​علاج طبيعي القاهرة 373 ​علاج طبيعي بنها 373 ​صيدلة سوهاج 373 ​علاج طبيعي جنوب الوادي 372 ​علاج طبيعي السويس 372 ​صيدلة المنصورة 372 ​علاج طبيعي بني سويف 372 ​صيدلة الزقازيق 371 ​صيدلة دمنهور 371 ​صيدلة طنطا 371 ​صيدلة جنوب الوادي 371 ​صيدلة عين شمس 370 ​صيدلة أسيوط 370 ​صيدلة بور سعيد 370 ​صيدلة الإسكندرية 370 ​صيدلة القاهرة 370 ​صيدلة مدينة السادات 370 صيدلة المنوفية 370 ​صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370 ​صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370 ​صيدلة المنيا 369.5 ​صيدلة ج الوادي الجديد 369 ​صيدلة حلوان 369 ​صيدلة بني سويف 369 ​صيدلة الفيوم 369 ​حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367 ​الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366 ​هندسة القاهرة 366 ​حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 ​هندسة المنصورة 366 ​طب بيطري المنصورة 365 ​حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365 ​حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365 ​هندسة الزقازيق 363 ​هندسة دمياط 362 ​هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 ​هندسة عين شمس 361 ​هندسة بور سعيد 359 ​هندسة طنطا 358 ​هندسة كفر الشيخ 355 ​هندسة المنوفية بشبين الكوم 354 ​هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354 ​كلية الهندسة جامعة دمنهور 354 هندسة الإسكندرية 353 ​هندسة بنها بشبرا 353 ​هندسة بنها 353 ​هندسة السويس 352 ​هندسة حلوان 352 ​هندسة حلوان بالمطرية 350 ​هندسة سوهاج 350 ​هندسة الفيوم 348 ​هندسة أسوان 347 ​حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، وفيما يلى ننشر الخدود الدنيا للقبول بالكليات الشعبة العلميةطب المنصورة 387 ​طب سوهاج 386 ​هندسة بترول و تعدين السويس 386 ​طب دمياط 386 ​طب الزقازيق 385 ​طب فاقوس 384 ​طب كفر الشيخ 383 ​طب طنطا 383 ​طب أسنان جنوب الوادي 382 ​طب الإسكندرية 382 ​طب أسنان المنصورة 382 ​طب القاهرة 381 طب بورسعيد 381 ​طب أسيوط 381 طب عين شمس 380 ​طب المنوفية بشبين الكوم 380 ​طب جنوب الوادي 380 ​طب الأقصر 379 طب بنها 379 ​طب أسنان الزقازيق 378 ​طب المنيا 378 ​طب حلوان 378 ​طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 ​طب أسنان كفر الشيخ 377 ​طب السويس 377 ​طب الفيوم 377 ​طب أسنان المنوفية 377 طب العريش 376 ​طب أسنان أسيوط 376 ​طب أسوان 376 ​طب أسنان طنطا 376 ​طب أسنان عين شمس 376 ​طب أسنان القاهرة 376 ​طب أسنان الإسكندرية 376 ​طب بني سويف 376 ​طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 ​طب الوادي الجديد 375.6 ​طب أسنان المنيا 375 ​طب أسنان الفيوم 375 ​طب أسنان السويس 375 ​طب أسنان بني سويف 374.5 ​علاج طبيعي كفر الشيخ 374 ​علاج طبيعي القاهرة 373 ​علاج طبيعي بنها 373 ​صيدلة سوهاج 373 ​علاج طبيعي جنوب الوادي 372 ​علاج طبيعي السويس 372 ​صيدلة المنصورة 372 ​علاج طبيعي بني سويف 372 ​صيدلة الزقازيق 371 ​صيدلة دمنهور 371 ​صيدلة طنطا 371 ​صيدلة جنوب الوادي 371 ​صيدلة عين شمس 370 ​صيدلة أسيوط 370 ​صيدلة بور سعيد 370 ​صيدلة الإسكندرية 370 ​صيدلة القاهرة 370 ​صيدلة مدينة السادات 370 صيدلة المنوفية 370 ​صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370 ​صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370 ​صيدلة المنيا 369.5 ​صيدلة ج الوادي الجديد 369 ​صيدلة حلوان 369 ​صيدلة بني سويف 369 ​صيدلة الفيوم 369 ​حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367 ​الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366 ​هندسة القاهرة 366 ​حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 ​هندسة المنصورة 366 ​طب بيطري المنصورة 365 ​حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365 ​حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365 ​هندسة الزقازيق 363 ​هندسة دمياط 362 ​هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 ​هندسة عين شمس 361 ​هندسة بور سعيد 359 ​هندسة طنطا 358 ​هندسة كفر الشيخ 355 ​هندسة المنوفية بشبين الكوم 354 ​هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354 ​كلية الهندسة جامعة دمنهور 354 هندسة الإسكندرية 353 ​هندسة بنها بشبرا 353 ​هندسة بنها 353 ​هندسة السويس 352 ​هندسة حلوان 352 ​هندسة حلوان بالمطرية 350 ​هندسة سوهاج 350 ​هندسة الفيوم 348 ​هندسة أسوان 347 ​حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346 ​هندسة بني سويف 346 ​هندسة المنيا 345 ​هندسة أسيوط 344 ​هندسة جنوب الوادي 344 ​تخطيط عمراني القاهرة 344 ​حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343 ​حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343 ​هندسة الطاقة أسوان 343 ​حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342 ​حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.