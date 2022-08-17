شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. وزير التعليم العالى يعلن افتتاح كليات حكومية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك كليات جديدة تستقبل طلاب فى الجامعات الحكومية منها صيدلية الوادى الجديد والطب البيطرى بعين شمس وكلية الهندسة بجامعة دمنهور وكلية الطب بجامعة العريش، موضحا أن الوادى الجديد تشهد افتتاح كلية جديدة فى إطار إتاحة كليات حكومية فى المناطق الجديدة والنائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وبحضور السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

كان موقع التنسيق الإلكترونى أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس، حيث انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمى علوم بإجمالى عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية فى المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالى عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.