الأرصاد: الحرارة أقل من الأعوام السابقة وهذه الظاهرة سبب الإحساس الحر الشديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة مستقرة خلال الفترة الحالية وتدور حول المعدلات الطبيعية، لكن نسبة الرطوبة هي المستمرة في الارتفاع والتي تسبب الإحساس بمزيد من الحرارة الشديدة بمعدل يصل إلى 4 درجات عن المعلنة.

وأضافت غانم لمصراوي، إن درجات الحرارة هذا الصيف أقل من العامين الماضيين حيث سجلت أعلى درجة حرارة خلال هذا الصيف 37 درجة مئوية، لكن درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية كانت تصل لـ 40 و42 درجة خلال فصل الصيف.

وتابعت: "نسبة الرطوبة العالية هي التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ولكن درجات الحرارة الفعلية أقل من بعض الدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، حيث أن درجات الحرارة في بعض الدول الأوروبية تصل لـ 45 درجة مئوية في بعض الأحيان لكن الحرارة مستقرة عن 35 إلى 37 درجة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المعروف عن شهر أغسطس أنه يسجل ارتفاعات كبيرة في نسبة الرطوبة أكثر من درجات الحرارة، حيث أن القاهرة الكُبرى تُسجل 34 درجة مئوية، ولكن مع ارتفاع نسبة الرطوبة، تصل لـ 39 درجة مئوية.

وأكدت على استمرار ارتفاع نسب الرطوبة حيث يكون الطقس شديدة الحرارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، ولكن الأجواء تكون حارة رطبة على السواحل الشمالية، ومعظم المناطق المطلة على البحر المتوسط.

وتابعت: أنه خلال فترات الليل يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، وفي الصباح الباكر، حيث تكون الأجواء مائلة للحرارة خلال فترات الليل.

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