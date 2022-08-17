ضبط مليون قرص أدوية ومنشطات مجهولة المصدر داخل شقة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص بحوزته أكثر من مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً داخل مخزن غير مرخص بالجيزة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أفادت قيام (أحد الأشخاص) بتحويل وحدة سكنية كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة إلى مكتب ومخزن "غير مرخص" لتجارة الأدوية والمنشطات، بالاشتراك مع شخصين (مندوبي مبيعات)، وحيازتهم كميات من المنشطات والأدوية المهربة جمركياً وغير المسجلة لدى الجهات المختصة "مجهولة المصدر"، مما تشكل خطورة على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (1.046.500 مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وبدون إشراف طبي – 4 هواتف محمولة – مبالغ مالية من متحصلات البيع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع مجهولة المصدر.