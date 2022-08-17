ضبط 1.4 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن لتجهيز المأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول)؛ لحيازته كميات من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج وبعضها منتهية الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المخزن على ( 1.480 طن "لحوم – دواجن – مقطعات لحوم") جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في إعداد الوجبات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أمكن ضبط (صاحب مصنع منظفات صناعية - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول)؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع وانتاج كميات من المنظفات الصناعية واستخدام علامات تجارية مقلدة مُستخدماً خامات رديئة وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بحوزة صاحب المصنع على (1528 لتر صابون سائل – 848 لتر منظف – 352 لتر مطهر – 62 كيلو جرام حمض سلفونيك "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" - أدوات تصنيع - كميات كبيرة من الإستيكرات والكراتين الفارغة مُعدة للتعبئة).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.