ضبط موظف وزجته استوليا على أموال مستشفى حكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، موظف بإحدى المستشفيات الحكومية وزوجته؛ استوليا على أموال المستفى محل عمل الزوج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (موظف بالوحدة الحسابية بإحدى المستشفيات الحكومية، زوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال المستشفى جهة عمل المتهم الأول.

وفي سبيل تنفيذ مخططهما قاما بتأسيس شركة للتوريدات العمومية "لا تمارس نشاط فعلياً" بإسم الزوجة، وقيامها بفتح حساب لشركتها بأحد البنوك، وقيام المتهم الأول باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي وتمكنه من تحويل مبالغ مالية لحساب شركة زوجته البنكي دون قيامها بالتوريد فعلياً أو أداء خدمات للمستشفى، وعقب الاستيلاء على المبالغ المالية، قام المتهم بترك مسكنه وشراء شقة سكنية وسيارة وعدد من العقارات الأخرى بإسم ذويه لإخفاء آثار جريمته وعدم تتبعها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المتهمان، وبحوزتهما (عقود خاصة بشراء شقق سكنية وقطعة أرض بإسم المتهم وذويه - وثيقة تأمين على الحياة بإسم نجلتي المتهم الأول - رخصة سيارة بإسم المتهم الأول - حساب بنكي بأحد البنوك).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام.