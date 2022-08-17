الشرطة تُحرر شخص اختطفه 3 أشخاص بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا في تحرير شخص، اختطفه 3 أشخاص وأكراهه توقيع إيصالات أمانة، وضبطت المتهمين.

تبلغ لقسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عن مسكنهما، وتلقيها إتصال هاتفي من أحد الأشخاص يفيد بأن زوجها مختطف لدى بعض الأشخاص وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص- مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة)، حيث تبين وجود خلافات مالية بين المتغيب والمتهمين وعلى إثر ذلك قاموا باصطحابه داخل سيارة لمحل إقامتهم واحتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء على (2 هاتف محمول – حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بالمتغيب).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.