بعد 5 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لتزوير رخص قيادة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير رخص القـيادة، وتراخيص تسيير سيارات الإعـفاء الجمركي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أفادت بقيام (4 أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية")، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير رخص القـيادة وتراخيـص تسـيير السيارات - لاسيما سيارات الإعـفاء الجمركي لظــروف الإعـاقة وفقـاً للاشتراطات المنصوص عليها بالقانون-وقيامهم بتزوير تراخيص "القيادة، التسيير" تزويراً كاملاً باستخدام أجهزة الحاسب الآلي مع حذف ما يفيد "الحظر" من الترخيص ليتمكن حائز السيارة من استخدامها دون تعرضه للمسئولية القانونية، مما ترتب عليه أضرار مالية كبيرة لخزينة الدولة تتمثل في التهرب من سداد الجمارك المستحقة على تلك النوعية من السيارات المعفاة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) تم ضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم (3 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلي تبين احتوائهم على محادثات نصية ورسائل متبادلة بينهم وبين عملائهم - مبالغ مالية "متحصلات نشاطهم الإجرامي"- عدد من نماذج استخراج رخصة تسيير سيارة وقيادة "خاليين" مزورين تزويراً كاملاً ومعدين لإضافة البيانات - رخصتي قيادة "مزورتين" – 2 ماكينة تغليف وخامات تغليف - جهاز حاسب آلي بمشتملاته محمل عليه مجموعة من برامج الحذف والتعديل "فوتوشوب" - 2 طابعة ألوان- مجموعة من الخامات والأجهزة والأدوات التي يتم استخدامها في عمليات التزوير).

وباستكمال عمليات الفحص الفني، بالتنسيق مع مديريات أمن (القاهرة – السويس – القليوبية – كفرالشيخ – بورسعيد)، أمكن ضبط 5 سيارات تم تزوير التراخيص الخاصة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.