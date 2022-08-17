شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ألوان الزى المدرسى بمراحل الدراسة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مديرية تعليم الجيزة، للعام الدراسى الجديد، بعدة إجراءات على رأسها تحديد الزى المدرسى، على أن يكون الزى موحد لكل مرحلة تعليمية.

وخلال النقاط التالية نعرض ألوان الزى المدرسى للمراحل التعليمية بالجيزة...

- عدم إجبار ولى الأمر على شراء الزى من المدرسة.

- لا تقل نسبة القطن فيها عن 65 %ودرجة ثبات الصبغة عالية.

- مرحلة رياض الأطفال ( تيشرت بكم أحمر + بنطلون كحلى)

- مرحلة الابتدائية ( تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى)

- مرحلة الإعدادية ( تيشرت وردى بكم + بنطلون كحلى)

- مرحلة الثانوية ( تيشرت لبنى بكم + بنطلون كحلى)