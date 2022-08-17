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تعرف على ألوان الزى المدرسى بمراحل الدراسة بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - تستعد مديرية تعليم الجيزة، للعام الدراسى الجديد، بعدة إجراءات على رأسها تحديد الزى المدرسى، على أن يكون الزى موحد لكل مرحلة تعليمية.

 

وخلال النقاط التالية نعرض ألوان الزى المدرسى للمراحل التعليمية بالجيزة...

 

- عدم إجبار ولى الأمر على شراء الزى من المدرسة. 

- لا تقل نسبة القطن فيها عن 65 %ودرجة ثبات الصبغة عالية. 

- مرحلة رياض الأطفال ( تيشرت بكم أحمر + بنطلون كحلى)

- مرحلة الابتدائية ( تيشرت أصفر بكم + بنطلون كحلى)

- مرحلة الإعدادية ( تيشرت وردى بكم + بنطلون كحلى)

- مرحلة الثانوية ( تيشرت لبنى بكم + بنطلون كحلى)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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