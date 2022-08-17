شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تصدير 120 ألف كتكوت إلى الإمارات والأردن الأسبوع الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريراً من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد تصدير 120 ألف كتكوت خلال الاسبوع الاول من اغسطس الى الامارات والأردن من إحدى مزارع الدواجن التي حصلت على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من انفلونزا الطيور.

وقال "محمود" إن ذلك يأتي تتويجا لجهود وزارة الزراعة في الاهتمام بالثروة الداجنة، جدير بالذكر تحقق مصر حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

ويبلغ إنتاجها حوالى 1,4 مليار دجاجه سنوياً، ويتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من كافة المنتجات الداجنة متمثله فى بيض المائدة، بيض التفريخ، كتاكيت بياض وبدارى تسمين، والمنتجات الداجنة المختلفة إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 37 منشأة انتاج داجنى خالية من انفلونزا الطيور طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.