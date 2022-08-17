شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إجراء تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت 20 أغسطس الجاري لطلاب الشعبيتين العلمية والأدبية، وستنتهي يوم الثلاثاء 30 من الشهر ذاته، دون أي تغيير، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم فتح باب التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021/2022 بداية من يوم 8 أغسطس حتى يوم 18 أغسطس عبر الرابط التالي: ""tazalom.emis.gov.eg، وتتمثل أبرز شروط وآليات التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة في الآتي: تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً، ويتم تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة، ويكون حضور الطالب بمفرده أو مع ولي أمره ويمنع اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، ويتم تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وولي الأمر، ويقوم الطالب بالاطلاع على صورة البابل شيت، ونموذج الإجابة، مع مراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها، وفي حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونياً، ويتم تجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، على أن يتم اعتماد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.