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الصحة تكشف برتوكول علاج المصابين بالتوحد.. وتؤكد: ليس لهم دواء

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن البرامج المستخدمة فى علاج مرض التوحد، مؤكدة أن الطفل يتدرب حوالى 40 ساعة فى الأسبوع علي كل مهارات التواصل مثل التخاطب وطريقة النظر وجلسات المعالجة الحسية.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الاكتشاف المبكر لمرض التوحد يساعد فى تحين مهارات التواصل للطفل، ولا توجد أدوية تعمل علي تحسين التوحد.

 

يذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية خصصت خطا ساخنا للرد على الراغبين في الاستفسار عن مرض التوحد وطرق علاجة من خلال رقم 16328.

 

 


 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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