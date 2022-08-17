شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف برتوكول علاج المصابين بالتوحد.. وتؤكد: ليس لهم دواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن البرامج المستخدمة فى علاج مرض التوحد، مؤكدة أن الطفل يتدرب حوالى 40 ساعة فى الأسبوع علي كل مهارات التواصل مثل التخاطب وطريقة النظر وجلسات المعالجة الحسية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الاكتشاف المبكر لمرض التوحد يساعد فى تحين مهارات التواصل للطفل، ولا توجد أدوية تعمل علي تحسين التوحد.

يذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية خصصت خطا ساخنا للرد على الراغبين في الاستفسار عن مرض التوحد وطرق علاجة من خلال رقم 16328.



