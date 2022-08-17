شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق العدوى بفيروس سى .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق عدوى فيروس الالتهاب الكبدى سى والتى تمثلت في :

1-الدم

2- تعاطى المخدرات بالحقن

3- نقل الدم ومنتجاتة بالحقن

وقالت وزارة الصحة والسكان: لا تنتقل عدوى فيروس سى عن طريق لبن الأم أو المياه أو الطعام أو عن طريق اللقاء العابر مثل العناق والتقبيل وتقاسم الطعام أو المشروبات مع الشخص المصاب بالعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنها توفر كافة سبل العلاج بالمجان للمصابين بفيروس سى حتى تمام الشفاء بالإضافة إلي كافة التحاليل اللازمة .



