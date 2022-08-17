شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. كلية الفنون الجميلة بحلوان تعلن عن برامج جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور عمرو سامي عميد الكلية عن قبول دفعة جديدة فى البرامج الخاصة بمصروفات للعام الجامعى القادم 2022 / 2023 وذلك في البرامج التالية :-

▪️التصميم المعمارى والعمرانى المستدام

Sustainable Architecture and Urban Design

▪️التصميم الجرافيكى

Graphic design

▪️الرسوم المتحركةوالوسائط المتعددة

Animation and multimedia

مميزات البرامج :-

▪️ الدراسة باللغة الانجليزية

▪️الدراسة بنظام الساعات المعتمدة

▪️عدد الطلاب المقبولين محدود بما يضمن التواصل المباشر بين الاساتذة والطلاب وأفضل أداء للفاعلية التعليمية .

▪️يتم التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.

▪️التخصص المباشر بدون سنة تمهيدية أو شعبة عامة وذلك فى البرامج الثلاث.

▪️يتم الحصول علي درجة البكالوريس في التخصص بعد الانتهاء من اجمالي 160 ساعة معتمدة لبرنامجي الجرافيك ، 165 ساعة معتمدة لبرنامج العمارة.

مدة الدراسة 5 اعوام، مع امكانية الانتهاء من الدراسة في 4 اعوام مع تطبيق القواعد الخاصة بالدراسة بالفصل الدراسي الصيفي و زياده العبء الفصلي.

▪️التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.

▪️يلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.

▪️يلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيلين ، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.

وهناك ضوابط عامة للقبول وهي كالتالي :-

▪️تقبل البرامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى لمجموع الكلية لطلاب الثانوية العامة او ما يعادلها من الشهادات الاجنبية و المعادلة، بشرط اجتياز امتحان القدرات والذى يحدده المجلس الاعلى للجامعات على مستوى الجمهورية.

▪️بعد قبول الطالب بالكلية كطالب نظامى يقوم بتقديم طلب الانضمام الى البرامج الخاصة ويتم عرض الطلب على اللجنة المشكلة للمقابلة الشخصية للقبول فى البرنامج.

▪️تقبل البرامج التحويلات من الكليات المناظرة ، والغير مناظرة بشرط اجتياز امتحان القدرات والحد الأدنى للمجموع الخاص بسنة الطالب المتقدم والبداية من المستوى الأول .