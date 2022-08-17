شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. كلية الفنون الجميلة بحلوان تعلن عن برامج جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
▪️التصميم المعمارى والعمرانى المستدام
Sustainable Architecture and Urban Design
▪️التصميم الجرافيكى
Graphic design
▪️الرسوم المتحركةوالوسائط المتعددة
Animation and multimedia
مميزات البرامج :-
▪️ الدراسة باللغة الانجليزية
▪️الدراسة بنظام الساعات المعتمدة
▪️عدد الطلاب المقبولين محدود بما يضمن التواصل المباشر بين الاساتذة والطلاب وأفضل أداء للفاعلية التعليمية .
▪️يتم التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية.
▪️التخصص المباشر بدون سنة تمهيدية أو شعبة عامة وذلك فى البرامج الثلاث.
▪️يتم الحصول علي درجة البكالوريس في التخصص بعد الانتهاء من اجمالي 160 ساعة معتمدة لبرنامجي الجرافيك ، 165 ساعة معتمدة لبرنامج العمارة.
مدة الدراسة 5 اعوام، مع امكانية الانتهاء من الدراسة في 4 اعوام مع تطبيق القواعد الخاصة بالدراسة بالفصل الدراسي الصيفي و زياده العبء الفصلي.
▪️التدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.
▪️يلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.
▪️يلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيلين ، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.
وهناك ضوابط عامة للقبول وهي كالتالي :-
▪️تقبل البرامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى لمجموع الكلية لطلاب الثانوية العامة او ما يعادلها من الشهادات الاجنبية و المعادلة، بشرط اجتياز امتحان القدرات والذى يحدده المجلس الاعلى للجامعات على مستوى الجمهورية.
▪️بعد قبول الطالب بالكلية كطالب نظامى يقوم بتقديم طلب الانضمام الى البرامج الخاصة ويتم عرض الطلب على اللجنة المشكلة للمقابلة الشخصية للقبول فى البرنامج.
▪️تقبل البرامج التحويلات من الكليات المناظرة ، والغير مناظرة بشرط اجتياز امتحان القدرات والحد الأدنى للمجموع الخاص بسنة الطالب المتقدم والبداية من المستوى الأول .