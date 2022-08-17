شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستهل زيارته للإسكندرية بتفقد قرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، زيارته لمحافظة الإسكندرية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة يرافقه عدد من الوزراء بتفقد قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومحطة رفع مياه الشرب والمركز التكنولوجي.

تأتى هذه الزيارة فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء للمحافظات، لمتابعة معدلات تتفيذ المشروعات على أرض الواقع، حيث زار رئيس الوزراء مؤخرا عددا من المحافظات.