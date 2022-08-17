شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف تفاعلات خطيرة لبعض الأطعمة مع الأدوية .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، أن هناك تفاعلات تحدث بين الطعام والدواء، وهو ما يقلل من فاعليته فى الشفاء .

وتابعت هيئة الدواء: في بعض الأحيان يحدث تفاعل بين الطعام والدواء مما يقلل من فاعليته، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تناول الطعام الغني بفيتامين k مثل القرنبيط والسبانخ واللفت يقلل من فاعلية الوارفارين الخاص بمضاد التجلطات، مما يزيد من خطر حدوث الجلطات.

ونصحت هيئة الدواء لذا المصرية مستخدمي الوارفارين بالتوازن في استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين k ، وعمل التحاليل الطبية لمتابعة درجة سيولة الدم طبقا لتعليمات الطبيب ومراجعة الصيدلي لمعرفة مدى تفاعل الأطعمة مع الوارفارين، وعدم التوقف عن استخدام الأدوية دون الرجوع لمقدم الرعاية الصحية.