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هيئة الدواء تكشف تفاعلات خطيرة لبعض الأطعمة مع الأدوية .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، أن هناك تفاعلات تحدث بين الطعام والدواء، وهو ما يقلل من فاعليته فى الشفاء .

 

وتابعت هيئة الدواء: في بعض الأحيان يحدث تفاعل بين الطعام والدواء مما يقلل من فاعليته، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تناول الطعام الغني بفيتامين k مثل القرنبيط والسبانخ واللفت يقلل من فاعلية الوارفارين الخاص بمضاد التجلطات، مما يزيد من خطر حدوث الجلطات.

 

ونصحت هيئة الدواء لذا المصرية مستخدمي الوارفارين بالتوازن في استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين k ، وعمل التحاليل الطبية لمتابعة درجة سيولة الدم طبقا لتعليمات الطبيب ومراجعة الصيدلي لمعرفة مدى تفاعل الأطعمة مع الوارفارين، وعدم التوقف عن استخدام الأدوية دون الرجوع لمقدم الرعاية الصحية.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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