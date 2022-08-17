شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء ضحايا ومصابى حادث انقلاب ميكروباص بوصلة أبوسلطان فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 اسماء المصابين والمتوفين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الميكروباص الذى يستقلونه في وصلة أبوسلطان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي دائرة مركزفايد.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم 9264ر. ه. ج مصر على طريق مصر الإسماعيلية وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية .

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان الحادث ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية ب14سيارة إسعاف إلى مكان الحادث واسفر الحادث عن مصرع كلا من بسمة فاروق السيد 45 عاما تقيم بهنباي محافظة الشرقية ومصطفى السيد سعدة 45 عاما وأصالة عصام السيد 20 عاما تقيم والطفل السيد مصطفى السيد 10 أعوام ومحمد فاروق السيد 42 عاما وعصام فاروق السيد 50 عاما وريم صلاح السيد 22 عاما، وجميعهم مقيمين ببنهباي محاقطة الشرقية، وتم نقلهم إلى مشرحة فايد.

وأصيب جراء الحادث كلا من الطفل زين محمود مصطفي 4 سنوات، وآلاء عصام فاروق 28 عاما، ومني سعيد السيد 34 عاما، ونورهان عصام فاروق 13 عاما، ومحمد صلاح السيد 25 عاما، وعصام محمد فاروق 11 عاما، ورؤى أحمد مصطفى 8 أعوام، وأروى عصام فاروق 17 عاما، وأحمد محمد فاروق 15 عاما، وأسماء يحيى عبدالحميد 40 عاما، وجنا هشام محمد 10 أعوام، وجنا شريف الشحات 12 عاما، وجميعهم مقيمين في بنهباي بمحافظة الشرقية، ومحمد الشريف الشحات 10 أعوام، ومقيم في شبرا الخيمة بالقاهرة.

على الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيق.