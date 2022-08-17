"هجيبلكوا عريسي تقتلوه".. كيف تخلصت ربة منزل من زوجها بمساعدة عشيقها وأصدقائه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد مركز كفر الدوار، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها زوج في عقده الثالث على يد زوجته وعشيقها وصديقه وفتاة أخرى، بسبب خلافات بين الزوجين.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل "وليد" على يد زوجته ومتعاونين معها.

المجني عليه يدعى "وليد .ع"، 26 سنة، سائق، يقيم بقرية البيضا البلد بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وزوجته المتهمة هي "عبير. ج" 25 سنة، ربة منزل.

المتوفى تزوج قبل الحادث الذي وقع في 2017، بنحو شهر تقريبًا، لكن سرعان ما نشبت خلافات بينهما، بسبب تعديه الدائم عليها بالضرب، ما دعاها إلى ترك منزل الزوجية، والإقامة لدى أهليتها، وقبل الواقعة توجه للصلح مع زوجته وإعادتها للمنزل مرة أخرى.

رغم سعي الزوج إلى إعادة زوجته إلا أنها كانت تخطط في التخلص منه، وفي سبيل ذلك اتفقت مع عشيقها "خ. ر"، 30 سنة، عاطل ومقيم بالسناهرة، كفر الدوار، وصديقيه "م. غ"، 34 سنة، عاطل ومقيم بسيدي شحاتة، كفر الدوار، و"س. ق"، 21 سنة، ربة منزل، مقيمة بكفر الدوار، إذ عقدوا على إزهاق روح المجني عليه، لوجود خلافات بينه وزوجته (المتهمة الأولى)، وتعديه الدائم عليها بالضرب، وتركها مسكن الزوجية، والإقامة لدى أهلها، وارتباط الزوجة بعلاقة غير شرعية مع المتهم الثاني.

اتفاق الزوجة وعشيقها كان على قتل المجني عليه، حتى يستطيعوا الحصول على الشقة للزواج فيها، واستعان العشيق بصديقه والرابعة في قتل المجني عليه مقابل مبلغ 3500 جنيه.

ويوم الحادث تعدى العشيق على المجني عليه بعصا وقيده وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض، وأمسكته المتهمة الرابعة أثناء التعدي عليه، ووضعوه بعدها داخل حقيبة سفر، وألقوه في المكان الذي تم العثور على الجثة فيه.

المتهمون استقلوا مركبة "توك توك" للتخلص من الجثة، بإلقائها بجوار ترعة المحمودية، ثم تخلصوا من الحقيبة، والسكين المستخدمين في الواقعة، بإلقائهم بمياه الترعة بمنطقة البيضا، دائرة مركز كفر الدوار.

وبعد الواقعة تلقى قسم شرطة المنتزه ثالث، بلاغاً بالعثور على جثة لشخص مجهول في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه، مقيد اليدين من الأمام بقطعة من القماش، وملفوف حول الرقبة حبل، وبمناظرته تبين إصابته بجروح طعنية بمنطقة الصدر والبطن، وأخرى قطعية بالظهر والرسغ الأيمن وخلف الركبتين ملقاه بجوار جرف ترعة المحمودية منطقة خورشيد.

عقب إجراء التحريات تم التوصل إلى أن المتهمين المذكورين وراء ارتكاب الجريمة، واعترفوا في التحقيقات باتفاق الزوجة معهم على قتل المجني عليه، والذين تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل.

وفي فبراير 2018، قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات دمنهور، بإحالة أوراق زوجة وعشيقها وصديقه إلى مفتى الجمهورية، والمؤبد لصديقتهم لاتهامهم بقتل الزوج بسبب الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته.

وتم إحالة أوراق "ع .ج" و"خ. ر" و"م. غ" لمفتي الجمهورية، والحكم بالسجن المؤبد على "س.ق" في القضية رقم 1271 جنايات كفر الدوار، والمقيدة برقم 1163 كلي، لقيامهم بقتل "و. ع"، 26 سنة، سائق ويمقيم بقرية البيضا البلد بمركز كفر الدوار.