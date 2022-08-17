رئيس جهاز حدائق أكتوبر: إقامة أكبر محور ترفيهي بعد إزالة أبراج الضغط الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن تفاصيل إزالة أبراج الضغط العالي وتنفيذ بدلا منها أكبر محور ترفيهي وخدمي فى مدينة حدائق أكتوبر.

وأكد رئيس الجهاز، في حواره مع الخليج 365، أنه يتم تنفيذ مشروع ضخم يمكن وصفه بـ"مشروع القرن" في المدينة ويحقق عوائد قرابة الـ١٠ مليارات جنيه، ولن يكلف أكثر من ١٣٠ مليون جنيه، لافتًا إلى أن المدينة تشهد تنفيذ أكبر عدد من شقق الإسكان الاجتماعي بإجمالي 135 ألف شقة.

وإلى نص الحوار:

- إلى أين وصلتم في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي؟

تشهد مدينة جدائق أكتوبر 5 مراحل من الإسكان الاجتماعي، المرحلة الأولى ٥ آلاف و١٢ وحدة، والثانية ٤٦ ألف وحدة، والثالثة ١٠ آلاف وحدة، والرابعة ١٥ ألف وحدة، والمرحلة الخامسة هي الأكبر، وبدأ العمل فيها منذ شهرين وحققنا إنجازًا كبيرًا رغم الأزمات العالمية الاقتصادية.

وفي العام الجديد نقوم حاليًا بإنشاء ٥٠ ألف شقة جديدة بتكلفة ١٥ مليار جنيه، وسعر تنفيذ الشقة يصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه، وحتى الآن لا يوجد تأثير في معدلات الإنجاز في المدينة، فجميع الشركات ملتزمة بمواعيد التسليم.

- ماذا عن خطة الجهاز للتخلص من أبراج الضغط العالي؟

سيتم قريبًا إزالة أبراج الضغط العالي، حيث توصلنا بعد إجراء الدراسات اللازمة إلى أن تكلفة إزالة أبراج الضغط العالي ستصل إلى نحو ١٤٠ مليون جنيه، في الوقت الذي سيحقق فيه المشروع عند طرحه نحو ١٠ مليارات جنيه، والذي يمتد على مسافة ١٠ كيلومترات تبدأ من وصلة دهشور الجنوبية مرورًا بقلب مدينة حدائق أكتوبر، وحتى طريق الفيوم على مساحة تصل إلى مليون و٤٠٠ ألف متر مربع.

وخلال ١٠ أيام سيتم اعتماد المقايسة والمواصفة ومستندات الطرح للمشروع وستكون الأرض جاهزة لإزالة الأبراج، والتي تستغرق حوالي ٤ أشهر فقط، وتكون الأرض جاهزة للطرح أمام المستثمرين.

وسيتم ترحيل الأبراج وتنفيذها بشكل جديد لتوفر مساحة كبيرة من الأراضي بطول 10 كيلو متر، وهذا المشروع سيكون أكبر منتزه ترفيهي خدمي في منطقة غرب القاهرة بالكامل، وهو ما يحدث التوازن بين مشروعات شرق القاهرة وغربها.

- ماذا عن مشروع الإسكان البديل في المدينة؟

مشروع الإسكان البديل في حدائق أكتوبر مشروع للتاريخ، يهدف لاستيعاب سكان العشوائيات، والمشروع يشبه الكمبوندات، ويشمل لاند سكيب، وكل عمارة تضم ٢ أسانسير، ولدينا أبراج تضم ١٠ طوابق، بإجمالي ٤٤٤٠ وحدة، بالإضافة إلى الجراج والمدرسة والوحدة الصحية، والحضانة، والملاعب المفتوحة، فلا فرق بين مواطنين الإسكان البديل والإسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر.

- كيف يتم التخطيط للتجمعات السكنية في المدينة؟

كل مشروع سكني هو عبارة عن مجتمع عمراني صغير داخل المجتمع العمراني الكبير وهو المدينة نفسها، فعلى سبيل المثال يتم النظر إلى مشروع مثل ٦٤٥ اعتباره مجتمع عمراني صغير، ونفس الأمر ينطبق على ٢٦٢، وينطبق أيضًا على دهشور، على أن يأخذ كل تجمع منهم احتياجاته كاملة، من مدرسة وحضانة إلى وحدة صحية إلى أسواق تجارية إلى وزراعة وصيانة فالمسألة ليست مجرد تسليم عمارات فقط، بل الأمر يشمل أن كل عمارة معها شركة الصيانة للحفاظ على الثروة العقارية.

-ماذا عن جودة تسليم الشقق؟

يتم التسليم بجودة عالية فالإشراف على الجودة يتم من خلال مكاتب الاستشاريين الحكومية المعتمدة من قبل أعلى الجهات البحثية مثل جامعة القاهرة، والمكتب العربي، والمركز القومي للبحوث.

- كم تقدر موازنة العام الجاري في للطرق والبنية الأساسية؟

هناك مليار و٨٠٠ مليون جنيه مدرجة في موازنة العام الجاري لأعمال الطرق والبنية الأساسية، ويجري حاليا تطوير المحاور والطرق الرئيسية الآن مثل طريق زويل، ثم سيبدأ تطوير مدخل النايل سات، ولكن بعد الانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من محطة المياه لمواجهة الكثافات السكانية الكبيرة.

- كيف سيتم استثمار دخول القطار السريع إلى حدائق أكتوبر؟

لن نترك شيء في المدينة إلا وسيتم استثماره، حيث سيتم تشجير خط سوميد بالكامل الذي سيتحول إلى نهر أخضر بجوار القطار السريع وهو طريق مزدوج، وهو الأمر الذي سيكون أكبر دعاية للمدينة خاصة للقادمين من مدن الصعيد إلى محطة حدائق أكتوبر التبادلية، وكذلك القادمين من العلمين والعين السخنة، فسيكون المنطقة المواجهة للمحطة هوية بصرية لحدائق أكتوبر.

عمليات التشجير ستكون على أشكال فرعونية مرورا بمراحل التطور حتى الوصول إلى الموجات الكهرومغناطيسية وخلق هوية بصرية كون أكبر دعاية للاستثمار.

- ماذا عن المواصلات داخل مدينة حدائق أكتوبر؟

المواصلات مرت بمراحل عديدة، آخرها أن هناك عدد من الشركات تعمل في المدينة عبر وسائل مواصلات باتت تصل إلى مدينة نصر ومصر الجديدة، وأصبحت هذه المواصلات التي تتسم بالراحة والجودة حيث زكان هذا شرطنا، أن المواصلات التي تعمل في المدينة تكون مريحة ونظيفة وذات جودة عالية للمواطنين تمثل دعاية للمدينة في كل مكان، والآن نتفاوض مع شركات لعمل أبلكيشن لمواصلات المدينة.

- ما هي أخر التطورات في تنفيذ محطة الكهرباء؟

حصلنا حاليا على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء محطة كهرباء ٣ في ١٢٥ بتكلفة مليار جنيه، وسيبدأ العمل فيها في أقل من شهر ونصف، هذه المحطة تغذي مناطق الإسكان الاجتماعي، ففي الوقت الحالي لدينا محطتين، وقمنا بإجراء دراسة لإنشاء منظومة متكاملة من الكهرباء، وإعادة توزيع الأحمال في المدينة ككل.

هل هناك أزمة في الكهرباء حاليا دعت إلى إنشاء هذه المحطة؟

لا يوجد أي أزمات في الوقت الحالي، نحن فقط نستبق الأحداث حتى لا ندخل في أزمة، ودائما ننظر للسنوات المقبلة.

متى سيتم الانتهاء من أعمال إنشاء هذه المحطة؟

سيتم الانتهاء خلال ٩ أشهر، حيث تم إدراج المبالغ المخصصة للإنشاء في موازنة العام الجاري.