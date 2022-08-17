عمل أشعة.. مصدر يحسم الجدل بشأن إصابة وزير التنمية المحلية بنزيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية آخر تطورات الحالة الصحية للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عقب تعرضه لحادث سير أمس الثلاثاء.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إنه جرى عمل أشعة وأبلغهم الطبيب انه بحالة جيدة ولا يوجد أي نزيف.

وتابع: الوزير مصاب بكدمات بسيطة نتيجة الحادث

وقد زرته أنا شخصيا وتحدثت معه، والحمد لله هو بخير جدا.

كان مصدر آخر بوزارة التنمية المحلية، قال إن الحالة الصحية للوزير اللواء هشام آمنة، مستقرة، لافتا إلى وضعه تحت الملاحظة.

وبسؤاله عن اشتباه وجود نزيف وكسور لدى وزير التنمية المحلية، كما يتردد في بعض المواقع الإلكترونية، قال:

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن الحالة الصحية للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مستقرة، وذلك عقب تعرضه لحادث سير صباح اليوم أثناء توجهه إلى مدينة العلمين الجديدة.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن ما يثار بشأن وجود اشتباه في وجود نزيف بالمخ وكسر بعظام الوجه ليس صحيحا، حيث إن الفحوصات الطبية للوزير مازالت جارية.

وأشار متحدث الوزارة إلى أن وزير التنمية المحلية لم يغادر المستشفى إلى الآن حيث يتم إجراء فحوصات شاملة له.