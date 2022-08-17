إزالات الدائري.. أحدث صور لهدم العقارات المتعارضة لمحور 26 يوليو وكمال عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل محافظة الجيزة، أعمال الإزالات في منطقتي بشتيل والبراجيل، لتنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور 26 يوليو الجديد وكمال عامر وتطوير وتوسعة الطريق الدائري، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بشأن تسهيل وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وقال مصدر حكومي، إن العمل يجري الآن على الانتهاء من أعمال الخاصة بمحور 26 يوليو الجديد خصوصًا في منطقة البراجيل وعزبة مطار إمبابة، ثم محور "الفريق كمال عامر" خصوصا في منطقة البراجيل وبشتيل.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الأجهزة المعنية بالدولة، خصصت 30 ألف جنيه قيمة التعويض للغرفة الواحدة في العقار المزال، و1500 جنيه لمتر المحل، أو المتر التجاري.

ورصدت عدسة "الخليج 365" أحدث الصور لأعمال الإزالات الجارية الآن على الطريق الدائري في منطقتي بشتيل والبراجيل لتنفيذ محور 26 يوليو الجديد والفريق كمال عامر في منطقتي بشتيل والبراجيل.

وكان مصدر حكومي، أعلن أن الحكومة أصدرت قرارا جديدا بالإزالة الكلية للعقارات المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمحافظتي القليوبية، بدلا من استقطاع جزء منها.

وأكد المصدر لمصراوي، أن قرار الإزالة للعقارات المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري، شمل استكمال إزالة باقي أجزاء العقارات والمنشآت التي تم الاكتفاء بإزالة جزء منها فقط وذلك بعد تعويض قاطنيها.

يأتي ذلك إيماء إلى مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتنفيذ الطريق السطحي الموازي للطريق الدائري بالاتجاهين وأعمال إزالة العقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروع بنطاق المحافظة.

وأشار المصدر، إلى أن القرار شمل، بيانا بالعقارات التي تم إزالتها بالكامل متضمنا مبالغ التعويضات المسددة وفقًا للنموذج المرفق (۲)، مع بيان بالعقارات التي تم قصها (شطرها) والمقرر استكمال إزالتها بالكامل متضمنًا مبالغ التعويضات المسددة وفقًا للنموذج المرفق (۳).