توجيهات الرئيس السيسي ونتيجة المرحلة الأولى للتنسيق تتصدران اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بعدد من الموضوعات المختلفة على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف برامج التدريب الحرفي والفني للشباب في القرى، وزيادة عدد المتدربين، لاكتشاف المواهب، وإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، وزيارة وفد من الأزهر مصابي حـادث الكنيسة بمستشفى إمبابة العام.

فمن جانبها قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "تكثيف برامج اكتشاف المبدعين في جميع المجالات.. الرئيس: تطوير «التجلي الأعظم» لقيمته الروحية و«القاهرة التاريخية» لاستعادة الوجه الحضاري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف برامج التدريب الحرفي والفني للشباب في القرى، ورفع مستواها، وزيادة عدد المتدربين من الشباب فيها، لاكتشاف المواهب والقدرات المتميزة في المجال الحرفي والفني، مع صقلها على مستوى فني راق، بالنظر لمساهمتها في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر التي تحتاج لسواعد جميع أبنائها الموهوبين والمبدعين في كل المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، خاصة مشروع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بسيناء، ومدن «المنصورة الجديدة»، و«العلمين الجديدة»، و«صوارى»، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات «سكن كل المصريين».

وعرض الدكتور عاصم الجزار سير العمل في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى انتهاء العمل بالمنصورة الجديدة بطول 15 كم على ساحل البحر المتوسط مباشرة. وقد وجه الرئيس بالتدقيق في مستوى جميع الخدمات التي ستقدم لقاطني المنصورة الجديدة، والقيام بالتنسيق الحضاري على نحو مستدام يتماشى مع طبيعة الجو بالمنطقة.

فيما قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "إعلان نتيجة «أولى تنسيق» اليوم.. وأماكن بالبيطري والهندسة لطلاب «الثانية».. اتجاه لخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة: 81 % للطب و79% للأسنان و77% للعلاج الطبيعي و70% للصيدلة و65% للهندسة"، إن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقد مؤتمرا صحفيا، بمقر التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، بحد أدنى 365 درجة بنسبة 89.02% للعلمي، و341 درجة بنسبة 83٫17% للرياضيات، و264.5 درجة بنسبة 64.51% للأدبي، وعددهم 117 ألفا و 758 طالبا، منهم 22 ألفا و475 طالبا بالعلمي، و15 ألفا و220 بالرياضيات، و80 ألفا و63 طالبا بالأدبي، كما سيعلن الوزير خلال المؤتمر الحدود الدنيا لكليات القمة لطلاب القسم العلمي، كالطب البشرى وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، والحدود الدنيا لكليات القمة بالأدبي كالاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن.

وسيعلن الوزير أيضا موعد بدء المرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى للقبول بها وعدد طلابها، والأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة بقسميها العلمي والأدبي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، بالإضافة إلى إعلان أعداد الطلاب المتخلفين عن التسجيل خلال مدة المرحلة الأولى، وعدد الطلاب المستنفدين لرغباتهم خلال المرحلة، الذين سيتاح لهم التسجيل مع طلاب المرحلة الثانية.

وقالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "بحث إجراءات إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب.. مدبولي يتابع احتياطي السلع الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي"

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة اتخاذ ما من شأنه توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين بمختلف المحافظات، والتأكيد على أهمية عقد المزيد من الشراكات في هذا المجال، سعيا لنقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية، وبما يسهم في توطين هذه الصناعة المهمة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير القدرات التخزينية للغلال والحبوب، من خلال إنشاء منظومة الصوامع، ساهم بشكل كبير في تمكين الدولة من مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، وتوفير الاحتياجات، وتحقيق الأمن الغذائي المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة بضرورة العمل على وجود رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.

وأشار وزير التموين خلال اللقاء، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات للبدء في تنفيذ صوامع تخزين جديدة في توشكي تصل سعتها التخزينية إلى نحو 500 ألف طن قمح، موضحا أنه تمت الترسية على الشركة المنفذة، استعداداً للبدء في أعمال التنفيذ.

بينما قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "كييف تعلن مغادرة أول سفينة دولية محملة بالحبوب باتجاه إفريقيا .. بوتين يتهم أمريكا بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتأجيج النزاعات حول العالم"

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما غير مسبوق على الولايات المتحدة، حيث اتهمها بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتأجيج الحروب الأهلية والصراعات في دول أخرى، جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى الغرب إلى الدفاع عن محطة زابوريجيا النووية ضد ما وصفه بالإرهاب الروسي.

ففي خطاب الرئيس الروسي أمام مؤتمر موسكو الدولي العاشر للأمن، اتهم بوتين واشنطن بإثارة اندلاع نزاعات فى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن «المغامرة الأمريكية المرتبطة بتايوان ليست مجرد رحلة فردية لسياسية لا تتحلى بالمسئولية، بل هى استعراض وقح لعدم احترام سيادة الدول الأخرى، هي جزء من استراتيجية لها أهداف تتبعها الولايات المتحدة عن وعى لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى فى المنطقة والعالم‪«‬، فى إشارة إلى زيارة نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ أسبوعين.

من جانبها قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "رسالة البابا للمتألمين من حريق كنيسة أبي سيفين: ترفض الشائعات.. ما حدث قضاء وقدر.. والجميع قاموا بواجبهم

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية رسالة تعزية لكل المتألمين من جراء حادث حريق كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بإمبابة، مؤكدا أننا كبشر أمام قضية الموت نصمت جميعا، وأن ما حدث هو قضاء وقدر، حدث بسماح من الله ونحن نؤمن أن الله ضابط الكل ونحن جميعا في يد الله فهو مانح الحياة وهو بأن تنتهي، ومضيفًا بأن الحادث لا شك أنه مؤلم ومفجع ولكن يجب ألا نفقد إيماننا، وألمح أن من انتقلوا، انتقلوا وهم يصلون، وفي فترة صوم السيدة العذراء.

وأشار إلى أنه كلف وفدا كنسيا بزيارة المصابين، ونقلوا إليهم رسالة محبة من قداسته وتمنياته لهم بالشفاء، وكذلك زار الوفد الشاب محمد يحيى الذي أصيب أثناء محاولته إنقاذ الضحايا .

وعما أشيع بأنه حدث تأخر من قوات الحماية المدنية نوه قداسته إلى أن المكان صغير مساحته ۱۲۰ مترا فقط والكثافة القبطية في المنطقة كبيرة، وهـي نقطة جوهرية في الموضوع، وأن الشوارع ضيقة ومزدحمة، وعلق قداسة البابا مستخدمًا المثل العامي المعروف «اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار» وشدد على أن الجميع قاموا بواجبهم على أكمل وجه.

فيما قالت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "وفد الأزهر يزور المصابين"

زار د.محمد الضويني، وكيل الأزهـر الشريف، مصابي الحـادث بمستشفى إمبابة العام (مستشفى الموظفين)، وقدم واجـب الـعـزاء في مقر كنيسة «الملاك ميخائيل» بإمبابة، يرافقه وفد أزهري من قيادات وعلماء الأزهر في مقدمتهم الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.

وحرص الوفد على زيارة الشاب محمد يحي أحد أبطال الإنقاذ في كنيسة «أبو سيفين» بالجيزة؛ والذي سارع فور رؤيته لاشتعال النيران بها لإنقاذ جيرانه وخاطر بحياته لإنقاذ عدد من الأطفال حيث اطمأن على صحة الشاب، وتقديم الشكر له على شجاعته وتضحيته للمساعدة في إنقاذ إخوانه وجيرانه .

وأبلغ الضويني تحيات الإمام الأكبر د.أحمد الـطـيـب، شيخ الأزهـر للشاب المصـري الأصيل محمد يحيى، وتمنياته له ولجميع المصابين بالشفاء العاجل، وأضاف أن ما فعله هذا الشاب يعكس شجاعة وشهامة المصريين التي تظهر في المواقف الصعب

من جانبها قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "النقل، توقع وثيقة شروط إدارة القطار الكهربائي السريع"

شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع وثيقة الشروط الأساسية الخاصة بإدارة وتشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان ” والسويدي اليكتريك “‏.

يأتي ذلك ‏تمهيدا للتعاقد النهائي معها لإدارة وتشغيل الشبكة لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة أخرى وبإجمالي فترة تعاقد 30 سنة.

فيما قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "إصابة وزير التنمية المحلية و6 من أفراد الحراسة في حادث مروري على طريق وادي النطرون"

تعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أمس، لحادث مروري بطريق وادي النطرون أثناء توجهه إلى مدينة العلمين الجديدة لحضور اجتماع مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم نقل الوزير، إلى مستشفى العلمين التخصصي، لإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية وتلقى العلاج اللازم، حيث أظهرت الفحوصات الأولية وجود كدمات بسيطة في جسم الوزير.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم عمل الفحوصات الطبية لـ 6 أفراد من طاقم الحراسة الخاصة بوزير التنمية المحلية، وذلك إثر تعرض مركبة لحادث تصادم مع سيارة نقل مقطور بطريق وادي النطرون جنوب العلمين.

وأشار البلتاجي، إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى العلمين التخصصي بـ 5 سيارات إسعاف من مكان الحادث، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم ميدانيا، وتم عمل الفحوصات الطبية لهم من خلال أجهزة الإشاعة لتحديد الإصابات مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

كانت ثلاث سيارات من بينها سيارة وزير التنمية المحلية وسيارتا حراسة ضمن الموكب اصطدموا عرضيا بسيارة نقل مقطورة بتقاطع طريق فرعي خاص بإحدى شركات البترول بالكيلو 60 طريق وادي النطرون العلمين، مما أسفر عن إصابة 7 من بينهم وزير التنمية المحلية و6 من أفراد الحراسة الخاصة به.

فيما قالت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "التعليم تطلع طلاب الثانوية العامة المتظلمين على أوراق الإجابات"

بدأت وزارة التربية والتعليم، أمس، إطلاع طلاب الثانوية العامة على أوراق الإجابة في المواد المتظلمين من درجاتها في الكنترول الرئيسي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر حتى يوم غد الخميس، مع تحديد لجان للنظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرا للإطلاع بداية من السبت المقبل تيسيرا على أولياء الأمور.

ووضعت الوزارة ضوابط للتظلمات شملت: التزام الطالب المتظلم وولى أمره باتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات في مقرات تظلمات الثانوية العامة، مع ضرورة أن يلتزم الطالب بموعد ومكان الإطلاع على أوراقه في المواد المتظلم منها، ومنع اصطحاب مدرس المادة، ومنع اصطحاب الموبايل، موضحة أنه سيتم تسليم الطالب وولي أمره مظروف يتضمن البابل شيت الخاص بالطالب في المواد المتظلم منها ونموذج الإجابة الخاص الذي تم التصحيح بناء عليه ليستطيع المقارنة بين إجاباته والإجابات الصحيحة المدونة في نموذج الإجابة. وأكدت الوزارة، أنه حال ما إذا تبين أن هناك درجات للطالب المتظلم يتم تشكيل لجنة من واضعي الامتحانات ومستشار المادة الدراسية: لإقرار هذه الزيادة ومنحها لكراسة الإجابة المتظلم فيها الطالب مع تعديل نتيجة الطالب واسترداد رسوم التظلم.

ومن جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم رضا حجازي، تحديد عدد من لجان النظام والمراقبة التي تتوسط المديريات التعليمية لتكون مقرا لإطلاع الطلاب المتظلمين على أوراق الإجابة، بدلا من المركز الرئيسي للتقدير بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بدءا من السبت ٢٠ أغسطس الحالي، ولحين الانتهاء من جميع التظلمات التي تم التقدم بها خلال الفترة القانونية المقررة. وأوضح حجازي، أنه بالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من الحضور في المواعيد المحددة لهم خلال الأيام المحددة بدءا من أمس وحتى يوم غد الخميس 18 أغسطس؛ عليهم التوجه إلى القطاع التابع لهم حسب الجدول المعلن بداية من السبت المقبل.