طيران شارتر وغرف منتخبة.. ملفات سياحية ينتظرها الوزير الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تولى أحمد عيسى، حقيبة السياحة والآثار رسميًا، خلفًا للدكتور خالد العناني، عقب موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الجمهورية للبرلمان.

وكشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أبرز الملفات السياحية العاجلة التي تنتظر وزير السياحة والآثار الجديد.

ودعا عبداللطيف، إلى ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح وليس الغرف المغلقة في مناقشة أي موضوع يتعلق بالسياحة ولا يقتصر التشاور مع فئة بعينها من القطاع السياحي والتواصل مع جمعيات الاستثمار السياحي بالمدن السياحية بشكل دوري حتى لا ينفرد بالقرار فئة بعينها أو أشخاص محددين مسبقًا.

وأشار إلى ضرورة تمويل القطاع السياحي وتيسير إجراءات الحصول على تمويلات للقطاع للاستفادة من مبادرات البنك المركزي لدعم السياحة كون الإجراءات والتعقيدات في البنوك تكون في أغلب الأحيان حجر عثر في وجه منح القروض.

وأكد "عاطف"، على ضرورة توفير طيران "شارتر" منخفض التكاليف في أسرع وقت أو دعم الطيران العارض بشكل مدروس يحقق الهدف منه خاصة وأن الطيران هو روح السياحة.

ودعا إلى ضرورة توحيد الجهات الرقابية على المنشآت السياحية بمختلف أنواعها وتفهم الجهات الحكومية من مياه وكهرباء وضرائب وغيرها لطبيعة الفترة الحرجة التي مرت بها السياحة ومازالت تعاني من آثارها حتى الآن وذلك من خلال جدولة مديونيات بشروط ميسرة وتقديم تسهيلات في سداد الضرائب ومستحقات المياه والكهرباء وغيرها.

وطالب "عاطف"، بضرورة إعادة النظر في الخطط التسويقية والحملات الدعائية لتسويق مصر بالخارج لتتناسب وطبيعة السائح الذي يرغب في زيارة مصر وأيضًا تطوير شكل ومضمون الرسالة الإعلامية والإعلانية عن مصر في الخارج واستهداف أسواق بعينها برسائل تناسبها.

ودعا إلى ضرورة انتخاب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية والغرف السياحية بشكل سريع بدلًا من وجود مجالس لتسيير الأعمال، خصوصًا أننا نعاني من عدم وجود مجالس منتخبة لها صلاحية اتخاذ القرار وليس تسيير أعمال فقط.

وأكد أنه لابد من التوجه إلى تبني فكر اقتصادي متطور في قطاع السياحة يدعم فرص الاستثمار والتنمية واستجلاب العملة الصعبة، خصوصا أننا نخاطب في السياحة حوالي 150 دولة لاستجلاب سياحة منها.

وفي سياق متصل، استعرض عدد من خبراء السياحة أبرز مطالب القطاع على النحو التالي:

- ضرورة إصلاح البيت السياحي من الداخل ثم التوجه إلى الخارج.

- فتح باب رحلات العمرة للموسم الجديد 1444 هجرية في أسرع وقت ممكن.

- رفع السقف العددي للمعتمرين بأكثر من 500 ألف تأشيرة حفاظًا على الموسم وعدم هروب المعتمر إلى طرق أخرى أرخص وأقل.

- متابعة تنفيذ الحملة الترويجية لمصر التي تنطلق في الربع الأخير من العام الجاري.

- تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية.

- وضع التسهيلات والتيسيرات الخاصة بملف التأشيرات السياحية.

- ضرورة الاهتمام بالأماكن الأثرية، وحل مشكلة مضايقات الأجانب فيها.