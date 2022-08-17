شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 17/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:49 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 36: 3
موعد صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 6:59
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:51 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:42
موعد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 8:07 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:44
موعد صلاة الظهر 11:55 م
موعد صلاة العصر 3:33 م
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:43
وقت صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 3:21 م
وقت صلاة المغرب 6:22 م
وقت صلاة العشاء 7:42 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:55 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:42