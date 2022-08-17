دمَّر الطابق الأرضي.. بيان رسمي بشأن حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام لطفي:

أصدرت كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، بيانًا مساء اليوم، بشأن الجريق الذي دمر الطابق الأرضي للكنيسة.

وقال البيان: "شوهدت ألسنة اللهب وسحب الأدخنة تتصاعد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، وكانت الكنيسة وقتها مغلقة ومطفأة الأنوار حيث صلي القس يوسابعزت، راعي الكنيسة القداس بالكنيسة العلوية".

وأضاف: "بمجرد إخطار الأجهزة المعنية تحركات قوات الدفاع المدني للكنيسة خلال دقائق ونجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها للكنيسة العلوية وتمكنت من إطفائها دون خسائر بشرية وفور وقوع الحادث تواجد نيافة الأنبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها، واستقبل ممثلي العديد من أجهزة الدولة، وعلى رأسهم محافظ المنياوالأجهزة الأمنية ونواب البرلمان".

وتابعت الكنيسة: "تابع رأس الكنيسة، البابا تواضروس الثاني، مع الأنبا فام تفاصيل وتداعيات الحادث واطمأن علي أبنائه من شعب الكنيسة وأجري فريق من النيابة العامة معاينة للكنيسة و استمع لأقول شهود العيان، كما أجري المعمل الجنائي معاينة للكنيسة".

وأكدت الكنيسة أن سبب الحريق لا يمكن القطع به أو تخمينه باجتهادات شخصية، إنما تحدده نتائج المعاينات والتحقيقات وتثق الكنيسة بأجهزة الدولة التي لم تدخر جهدًا.

وأهابت الكنيسة من الجميع عدم تداول أقوال مرسلة الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها.