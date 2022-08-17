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"جمعت بين زوجين".. محاكمة ربة منزل بتهمة الزنا اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة ربة منزل وعشيقها، في القضية المعروفة بالجمع بين الأزواج.
كانت النيابة العامة بجنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ما اعترفت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأن المتهم الثاني زوجها عرفي وليس عشيقها كما ادعى زوجها الرسمي.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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