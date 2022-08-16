شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يعزي السودان في ضحايا السيول والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن خالص التعازي لدولة السودان في ضحايا السيول والفيضانات؛ التي ضربت عددًا من المحافظات، وأسفرت عن وفاة وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تدمير مئات المنازل وتشريد آلاف السودانيين.

وأكد مجلس حكماء المسلمين تضامنَه مع السودان في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة توفير الدعم اللَّازم للسودان لتجاوز هذه الأزمة، سائلًا المولى عز وجل أن يُلهم أهل الضحايا الصبر، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.