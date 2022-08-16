شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يعزى السودان الشقيق فى ضحايا السيول والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وجميع العاملين فى الوزارة بالتعازى للأشقاء بالسودان فى ضحايا السيول والفيضانات، التى شهدتها ولاية نهر النيل وعدد من الولايات الأخرى.

وقالت سلطات الدفاع المدنى السودانية فى بيان الثلاثاء: "ارتفع عدد الذين توفوا نتيجة السيول والأمطار إلى 75 شخصًا"، وأضاف البيان "كما تهدم 12551 منزلًا و 20751 جزئيا"، مشيرًا إلى اصابة 30 شخصًا.

وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة فى السودان بين مايو وأكتوبر وهى فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضرارًا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن حوالى 38 ألف شخص فى كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها.

وكان 314,500 شخص قد تضرروا فى السودان خلال موسم الأمطار فى 2021 وتعد أكثر ولايات السودان تأثروا بفيضانات ولاية النيلفى شمال البلاد وكسلا فى الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور فى الغرب.