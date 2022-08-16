شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: لا يوجد أى تعارض بين تناول لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، مضيفا أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع الحريق خلال 6 دقائق من تلقى البلاغ. مؤكدا أنه خرج من المستشفى إمبابة العام مصاب و6 آخرين حالتهم مستقرة فى واقعة حريق كنيسة أبو سيفين.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، إن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من موقع الحريق، وتم إسعافه في موقع الحادث.

وعن لقاحات كورونا والإنفلونزا، قال عبد الغفار إن لقاح الإنفلونزا الموسمية متواجد حاليا فى فاكسيرا على مستوى الجمهورية، وكذلك يوجد فى الصيدليات، ونصح بتلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية لأنه آمن وقادر على الوقاية من أربع أنواع فيروسات.

وأوضح: "لا يوجد أى تعارض على أخذ لقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية معا، ولكن يقوما على رفع المناعة لمواجهة الفيروسات".