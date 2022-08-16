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الأوقاف: إطلاق أول أربع مقارئ قرآنية للسيدات المتقنات لحفظ القرآن الكريم السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد -  

أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، لأول مرة السيدات شيخات لمقارئ القرآن الكريم، حيث اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء الموافق 16/ 8/ 2022م أول أربع مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات ( الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية )، على أن تعقد المقرأة يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة العصر بمصلى السيدات بدءا من السبت القادم الموافق 20 أغسطس 2022 وذلك على النحو التالي :

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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