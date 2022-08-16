أكرم القصاص: سياسة مصر تحكمها قواعد واضحة منها عدم التدخل فى شئون الآخرين

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القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إن الصراع بين إسرائيل وفلسطين هو أقدم صراع على وجه الأرض، متابعا: "كل القضايا اتحلت.. ونحن أمام احتلال استيطاني وطارد لأهل الأرض.. ومصر خلال أزمتين بمبادرات ومصر لديها تصور كبير عن القضية الفلسطينية".

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار: "السياسة المصرية الحالية لمصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي هي سياسة معلنة وتقوم على قواعد واضحة وهى عدم التدخل فى شئون الآخرين، ومحاولة التدخل من خلال الحلول السياسية.. وتقليل الصراعات والتعاون مع كافة الأطراف"، مشددا على أن مصر لديها خطوط اتصال مع كل الأطراف سواء الأطراف الفلسطينية المختلفة والمتناقضة.. ومصر تدفع نحو الوحدة.. او الطرف الإسرائيلي أو الدول الكبري".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "الدول الكبري مشغولة بصراعاتها ومشاكلها، ومصر على مدى السنوات الأخيرة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو إلى وجود موقف عربي قوي ودائم فى هذا الأمر فى القمم المختلفة، سواء فى العراق أو السعودية أو الإمارات أو الأردن.. مصر تسعى دائما إلى الحل السياسي للتعامل مع قضايا الإقليم سواء فى ليبيا وسوريا وبناء نظام عربي حلم، ومصر ترى أن الدول العربية من حقها التدخل فى قضاياهم والتفاعل معها".