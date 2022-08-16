تعرف على كيفية استدعاء سيارات الأحوال المدنية المتنقلة ..إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يواصل قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتوفير كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – سوهاج – كفر الشيخ – دمياط – الأقصر- المنيا) حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج (11631) بطاقة رقم قومى و(33621) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتباراً من يوم 13/8/2022.

كما تم إيفاد مأموريات لـ (2) حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة، وهى (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية، حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية احتياجتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة .

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.