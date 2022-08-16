شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تعليمات هامة من النيابة الإدارية للمتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عددا من التعليمات الهامة للمتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية من خريجات وخريجي دفعات 2019 ، 2020 ، 2021 .المقرر مقابلتهم صباح غدا الأربعاء ،

وأكدت الهيئة على عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها:

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة والفيس شيلد.

وكانت قد أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن غدا الأربعاء 17 /8 /2022 الموعد النهائي للمتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية لخريجات وخريجي دفعات 2019 ، 2020 ، 2021 .