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شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات الأوقاف يزرن مصابى حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
فيما أكدن جميعًا واعظات ومكرسات، أن المصريين نسيج واحد، وسيظل بإذن الله تعالى، سائلات الله (عز وجل) أن يلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وكان الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، أدوا واجب العزاء، نيابة عن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة بإمبابة.
ونقل وفد وزارة الأوقاف، مواساة وتعازى وزير الأوقاف وجميع العاملين بالأوقاف للكنيسة المصرية وأهالى الضحايا، مؤكدين أنهم يقفون جميعًا إلى جانب أشقائهم، فالمصريون نسيج واحد وسنظل بإذن الله تعالى، سائلين الله (عز وجل) أن يلهمهم أهالى الضحايا الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.