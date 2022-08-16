أحد حضور مؤتمر "الهجرة": "الرجال قوامون على النساء".. وهكذا ردت الوزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نظمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا للكيانات المصرية بالخارج، لبحث فرص الاستثمار العقاري في مصر، إلا أنه شهد موقفا ملفتا للحضور.

بداية الموقف كان بعد انتهاء كلمات الجلسة الثانية، وبدء الفقرة الخاصة بتلقي الأسئلة من الحضور، وأرادت الوزيرة البدء بأسئلة السيدات لأن الجلسة الأولى كانت معظمها للرجال، وكان ذلك بالتزامن مع طلب أحد الحاضرين إلقاء سؤال في الوقت الذي تستعد فيه سيدة للتحدث، وقال "الرجال قوامون على النساء يا سيادة الوزيرة".

الأمر الذي دفع الوزيرة للتعليق مازحة: "حضرتك بتكلم وزيرة".

وبعد انتهاء السيدة من سؤالها، طلبت بإعادة الميكرفون له وأعطته الكلمة قائلة: "عشان تعرف أن النساء متسامحات".