أخبار مصر

بهذه المحافظات.. الأوقاف تعتمد 4 مقارئ قرآنية للسيدات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، أول أربع مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات ( الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية ).

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، ولأول مرة السيدات شيخات لمقارئ القرآن الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أنه ستعقد المقرأة يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة العصر بمصلى السيدات، وذلك على النحو التالي:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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